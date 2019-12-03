Трамп анонсировал проведение следующего саммита G7 в Кэмп-Дэвиде

Президент США Дональд Трамп заявил, что следующий саммит лидеров стран G7 состоится в американском Кэмп-Дэвиде.

"Я думаю, что уже более-менее известно, что мы собираемся сделать это в Кэмп-Дэвиде", - заявил он 3 декабря, отвечая на вопрос журналиста на пресс-конференции в Лондоне.

"Это будет в Кэмп-Дэвиде. Там людям нравится", - добавил он.

В ноябре американский президент писал в своем Twitter, что рассматривает этот вариант.

В октябре Трамп отказался от идеи провести следующий саммит G7 в своем гольф-клубе в Майами.

При этом Трамп отмечал, что "думал, что делает что-то очень хорошее для страны", когда предлагал принять лидеров стран G7 на территории курорта в Майами, поскольку у этого отеля большая и удобная территория, а также он расположен поблизости от аэропорта города. Глава США подчеркнул, что хотел организовать это с нулевыми затратами для государства, если это юридически возможно, и не собирался извлекать выгоду из этого мероприятия.

Идею проведения G7 в Майами на личном курорте президента США раскритиковали многие члены Демократической партии США, указав на конфликт интересов, поскольку Трамп получит финансовую выгоду, ведь иностранные делегации должны были бы оплатить свое пребывание на G7.

Кэмп-Дэвид является загородной резиденцией президента США в штате Мэриленд.