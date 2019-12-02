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Путин снял запрет на нацистскую символику

В России разрешили использовать свастику без пропаганды.

Путин снял запрет на нацистскую символику
Фото: EPA/UPG

Президент России Владимир Путин подписал закон, исключающий запрет на использование нацистской символики и атрибутики в науке, искусстве и литературе при условии отсутствия в них пропаганды и оправдания нацизма.

Документ опубликован на портале правовой информации, передает Интерфкс.

Закон предполагает, что демонстрация нацистской символики или атрибутики в произведениях науки, литературы, искусства, в информационных, учебных и просветительских целях возможна при условии "формирования негативного отношения к идеологии нацизма" и "отсутствия признаков пропаганды или оправдания нацизма.

Планируется также внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях и отменить наказания за использование нацистской символики без пропаганды. Законопроект внесен и подготовлен к рассмотрению Комитетом Госдумы по государственному строительству и законодательству.

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