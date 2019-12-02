США завершили ратификацию вхождения Северной Македонии в НАТО

Для присоединения нужны согласия еще двух стран.

США завершили ратификацию присоединения Северной Македонии к НАТО. Об этом в Twitter сообщил Госсекретарь Штатов Майк Помпео.

"Рад объявить, что Соединенные Штаты завершили свою ратификацию протокола вступления Северной Македонии. На шаг ближе к приветствию Северной Македонии в качестве 30-го союзника НАТО", - написал он.

Для вступления в Альянс нужны еще согласия Франции и Испании.

Как известно, сложности вступления этого государства в НАТО связаны с его названием. Ранее полным названием государства было Бывшая Югославская Республика Македония, но после распада Югославии оно сократилось до Республики Македония. Присоединение этой страны к НАТО было заблокировано Грецией в 2008 году. Основной претензией было то, что с таким названием Македония может стремится к территориальной экспансии на одноименный греческий исторический регион.

В 2018 Греция и Македония достигли консенсуса и согласились на названии Северная Македония.

Напомним, ранее главы государств и правительств стран-членов Евросоюза не смогли достичь единства в вопросе начала переговоров о присоединении к ЕС Албании и Северной Македонии. Во время саммита ЕС 18 октября президент Франции Эммануель Макрон выступил против начала переговорного процесса с этими странами.