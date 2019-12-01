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В России автобус с пассажирами упал с моста в реку, 15 погибших

Для эвакуации пострадавших привлекли санитарную авиацию.

Фото: https://t.me/breakingmash

В России пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 15 человек, 18 - пострадали, шестеро из них госпитализированы. Об этом пишет "Интерфакс".

"Автобус "Киа Гранд Берт" следовавал по маршруту Сретенск - Чита. В нем находились 43 человека. Из-за разрыва переднего колеса автобус съехал с проезжей части и опрокинулся в реку Куенга", - говорится в сообщении.

Эвакуация пассажиров автобуса затрудняется тем, что он лежит на льду. Как отмечает Mash, тяжелую технику к нему подогнать невозможно, так как он может провалиться под лед. Автобус планируют поднимать краном. 

Для эвакуации пострадавших привлекли санитарную авиацию.

По данным "Интерфакса", транспортное средство принадлежало местной турфирме и совершало заказной нерегулярный рейс. По данным собеседника издания, все пассажиры - граждане РФ. 

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть двух и более человек.

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