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Россия запустит "Турецкий поток" 8 января

Первый из двух газопроводов в обход Украины готов к эксплуатации.

Россия запустит "Турецкий поток" 8 января
Фото: Газпром

Церемония запуска газопровода "Турецкий поток", который Россия построила для ликвидации зависимости от украинской ГТС, намечена на 8 января 2020 года.

Дату объявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на церемонии подключения турецко-азербайджанского газопровода TANAP к газотранспортной системе Европы, пишет Reuters.

Мощность каждой из двух нитей "Турецкого потока" составит по 15,75 млрд куб. м. Одна предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.

Газопровод проложен по дну Черного моря от российского города Анапа до Кыйыкёя на побережья Турции. 

Строительство "Турецкого потока" вместе со второй очередью "Северного потока" - часть российского плана по отказу от транзита через Украину.

Напомним, что черноморский газопровод России сперва планировали строить до Болгарии (он должен был называться "Южным потоком"), но из-за позиции Евросоюза проект в конце 2014 года был отменен

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