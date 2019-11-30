Apple пересмотрит политику обозначения спорных территорий после инцидента с картой Крыма

Американская корпорация Apple намерена пересмотреть свою политику обозначения спорных территорий на картах и в приложениях. Об этом заявила пресс-секретарь компании Труди Мюллер в пятницу, 29 ноября, пишет Reuters.

"Мы проведем углубленный анализ принципов, которыми руководствуемся при обозначении спорных границ в наших сервисах, и в результате, возможно, внесем изменения в будущем", - сказала Мюллер.

Она объяснила, что для Apple обычная практика в случае принятия решений о географических обозначениях на карте - это изучение международного права, а также соответствующих законов США и конкретных стран, в которых работает компания.

В ситуации с Крымом Apple внесла изменения на своих устройствах в России "в соответствии с новым законом, вступившим там в силу", указала пресс-секретарь. По ее словам, на другие страны эти изменения не распространяются.

Напомним, американская компания Apple по требованиям России стала показывать на карте Крым как российскую территорию. Полуостров, который по международному праву считается территорией Украины и был аннексирован Россией в 2014 году, в приложениях Apple Maps и Weather теперь отмечен как часть Российской Федерации. Пользователи Apple могут увидеть Крым российским, только когда находятся на территории РФ.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко сравнил политическую ошибку Apple с воровством чужих идей, а также отметил, что международная политика - не сильная сторона компании.

Ранее конкурент Apple, компания Google, на территории России тоже показывает границу между полуостровом и Херсонской областью как государственную. А пользователи Google из Великобритании видят в этом месте особую пунктирную линию, которая отличается и от государственных границ, и от региональных. Таким же жирным пунктиром на картах Google показываются границы непризнанного Северного Кипра и Палестинской автономии.