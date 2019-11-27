Apple исправила карты своей продукции, указав Крым российским (обновлено)

Американская компания Apple по требованиям России стала показывать на карте Крым как российскую территорию. Полуостров, который по международному праву считается территорией Украины и был аннексирован Россией в 2014 году, в приложениях Apple Maps и Weather теперь отмечен как часть Российской Федерации, передает ВВС.

Однако пользователи Apple могут увидеть Крым российским, только когда находятся на территории России. За пределами страны Apple не обозначает регион как российскую территорию.

"В Британии приложение Apple Maps показывает границу между Крымом и Херсонской областью как региональную: так же выглядит граница, например, между Херсонской и Николаевской областями Украины. А государственные границы отмечены более яркими линиями. В Керченском проливе в Apple Maps линии нет никакой, но не на всех картах отмечаются водные границы между государствами", - пишет издание.

Фото: Apple Maps

Отмечается, что в приложении Weather, показывающем погоду в разных городах мира, Севастополь и Симферополь отмечаются как российские города - если его открывает пользователь в России. Пользователям в Великобритании приложение показывает крымские города без указания страны.

Apple Weather

Обновление. Посольство Украины в США обратилось к Государственному департаменту и компании Apple из-за обозначения аннексированного Крыма как российской территории в своих приложениях. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в фейсбуке.

Украинские власти потребовали от Apple исправить некорректное обозначение Крыма как части РФ, а также обратили внимание Госдепа на сложившуюся ситуацию.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко также отреагировал на ситуацию. Он сравнил политическую ошибку Apple с воровством чужих идей, а также отметил, что международная политика - не сильная сторона компании.

"Позвольте мне объяснить в ваших терминах, Apple. Представьте, что вы кричите, что ваш дизайн и ваши идеи, годы работы и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, но в то же время кто-то невежественный плюет на вашу боль. Вот как мы себя чувствуем, когда вы называете Крым российской землей", - написал Пристайко в твиттере.

"Айфоны - прекрасный продукт. Однако, Apple, пожалуйста, придерживайтесь высоких технологий и развлечений. Международная политика - это не ваша сильная сторона", - добавил он.

Конкурент Apple, компания Google, на территории России тоже показывает границу между полуостровом и Херсонской областью как государственную. А пользователи Google из Великобритании видят в этом месте особую пунктирную линию, которая отличается и от государственных границ, и от региональных. Таким же жирным пунктиром на картах Google показываются границы непризнанного Северного Кипра и Палестинской автономии.