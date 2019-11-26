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​Зеленский и Кальюлайд призвали Россию уйти из Крыма и с Донбасса

Совместное заявление подписали в ходе визита президента Украины.

​Зеленский и Кальюлайд призвали Россию уйти из Крыма и с Донбасса
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Эстонии Керсти Кальюлайд подписали совместное заявление о сотрудничестве, в котором Эстония подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины с Крымом и Донбассом.

Текст заявления обнародовала пресс-служба президента Украины.

"Президенты подтвердили свою твердую приверженность международному праву и основным принципам международных отношений. Они призвали Российскую Федерацию отменить незаконную оккупацию Крыма и прекратить свою продолжающуюся агрессию на Донбассе", - говорится в заявлении.

Украина и Эстония договорились активизировать двустороннее сотрудничество на международной арене, особенно во время непостоянного членства Эстонии в Совете Безопасности ООН в 2020-2021 годах.

Кальюлайд подтвердила намерение Эстонии продолжать поддержку реформ в Украине и подчеркнула важность верховенства права как краеугольного камня развития и успеха Украины. Зеленский в свою очередь заявил о важности эстонской помощи, в том числе медицинской реабилитации раненых украинских военнослужащих.

Президенты договорились активизировать сотрудничество в области электронного управления и диджитализации публичного сектора и подчеркнули важность сотрудничества в области энергетической безопасности.

Также в заявлении подтверждаются европейские устремления Украины.

Напомним, что президент Украины 26 ноября находится с официальным визитом в Эстонии, а 27 ноября отправится в Литву.

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