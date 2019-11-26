Зеленский прилетел в Эстонию на встречу с Керсти Кальюлайд

Президент на два дня улетел из Украины.

Президент Владимир Зеленский во вторник прибыл с официальным визитом в Эстонию.

Как сообщает пресс-служба президента, в Таллинне он встретится с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу Хенном Пыллуаасом и премьер-министром Юри Ратасом.

Президенты также примут участие в работе цифрового форума Digital Society Sandbox.

"Делфи" уточняет, что украинский президент вместе Керсти Кальюлайд и командующим Силами обороны Мартином Херемом ознакомится с военной промышленностью Эстонии, осмотрит мобильный госпиталь. В ходе однодневного визита президент Зеленский посетит e-Eesti Esitluskeskus, возложит венок к Монументу свободы, встретится с местными представителями украинской диаспоры.

В среду Зеленский отправится в Литву для проведения 12-го заседания Совета президентов Украины и Литвы.

Запланированы переговоры с президентом Гитанасом Науседой, спикером Сеймаса Викторасом Пранцкетисом и премьером Саулюсом Сквернялисом. Президенты также примут участие в работе пятого двустороннего экономического форума.