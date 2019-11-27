"Министра ДНР" заочно приговорили к 12 годам тюрьмы

Константиновский районный суд объявил заочный приговор жителю Донецка, который, занимая ответственный пост в террористической организации "ДНР", на протяжении пяти лет активно сотрудничает с боевиками.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

В ходе специального судебного разбирательства установлено, что в ноября 2014 года года 36-летний мужчина, имея длительный стаж работы в органах МЧС Украины, изменив присяге, перешел на сторону террористов и был назначен на должность так называемого "министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийного бедствия ДНР".

"С тех пор чиновник-предатель не покинул ряды террористической организации и продолжает сотрудничать с боевиками, выдавая преступные приказы о деятельности учреждений и организаций, находящихся у него в подчинении, и совершает другие противоправные действия, направленные на нарушение конституционных прав граждан Украины, проживающих на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

Суд признал председателя указанного псевдо-министра виновным по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) УК Украины и заочно приговорил к 12 годам за решеткой с конфискацией имущества.