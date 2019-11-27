Бывший глава Администрации Порошенко возглавил харьковскую ячейку ОПЗЖ

Райнин был с партией, еще работая в АП.

Игорь Райнин, бывший глава Администрации президента Петра Порошенко, оказался членом пророссийской партии ОПЗЖ и в среду возглавил ее харьковскую ячейку.

Об этом пишет местное издание Kharkiv Today.

27 ноября на представление Райнина приехал один из руководителей ОПЗЖ Юрий Бойко.

Бойко взял слово первым и фактически сказал, что Райнин был с ОПЗЖ давно, но раньше этого нельзя было говорить.

"[Представляю] моего друга, уже могу его так назвать, Райнина Игоря Львовича. Почему уже могу так сказать, потому что в свое время, когда он был у власти и занимал позицию главы Администрации, это мы его уговаривали там остаться. Он несколько раз порывался оттуда уйти, уволиться, а мы его уговаривали там остаться. Я сейчас могу это сказать, а раньше этой не было возможности, потому что единственный в той группе галичан, которая отстаивала интересы Востока Украины. Вот он вместе с нами защищал в самое сложное время Харьков, Луганск, Донецк и не давал окончательно унизить нас, когда была националистическая власть, и ему было очень тяжело", - сказал Бойко.

Против Райнина как главы харьковской региональной организации ОПЗЖ не проголосовал ни один человек, несколько человек воздержались.

Напомним, что Райнин возглавлял Администрацию президента с августа 2016 года до последнего дня работы Петра Порошенко президентом.

До этого он больше года возглавлял Харьковскую ОГА.