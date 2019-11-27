«Самокатный камикадзе» Гончарук доездился

Фото: Макс Левин

Это стало понятно после появления аттракциона невиданной рождественской щедрости от правительства. Когда путём невероятно хитрых и запутанных перетасовок рабочих-нерабочих дней ему удалось из 14 дней последней недели этого года и первой недели года следующего сделать выходными целых 9 (девять).

На первый взгляд, налицо бескорыстная забота «просто слуг народа» о полноценном отдыхе этого самого народа. Но всё куда прозаичнее – запускается верный-безотказный способ напрочь переключить внимание людей с того, что в стране родной делается исключительно на праздничные оливье-шампанское-новогодние «кварталы» и т.п. смотрилово на ТВ. И пока люд будет на славу выпивать-закусывать-праздновать, власть имущими и будет реализована первая часть перетасовки властной колоды – проведена отставка Кабмина. Мавр (сиречь Гончарук) до 20 декабря, пока Рада работает, доделает своё дело с запуском продажи земли – после чего сможет уходить. Под аккомпанемент выстрелов пробок шампанского этот уход очень мало кто заметит.

Этот приём, кстати, аккурат 20 лет назад в соседней России опробовали и убедились в эффективности новогодних капитальных перетасовок – там в новогоднюю ночь 31 декабря 1999-го президент Ельцин объявил о своём уходе и наступлении продолжающейся в РФ до сих пор новой эпохи, эпохи Путина.

Потому присмотритесь, пожалуйста, внимательнее к кабминовскому жонглированию днями отдыха на праздниках: аккурат после последнего и уже сокращенного рабочего дня 28 декабря идут 4 дня выходных подряд, по 1 января включительно. Ну а если вдруг что не срастётся с отставкой правительства на самом старте праздничного марафона - для Гончарука подготовлен ещё запасной парашют. Готовый открыться 2-3 января.

Когда не пришедшему в себя после встречи Нового года народу точно будет не до кавалькады отставок в родном Кабмине. Тем более, стараниями последнего тут же можно будет снова уйти в забытьё всерьёз и надолго. Потому как после этих двух «отходняковых» дней тут же страну накрывает новое цунами из ещё одних четырёх выходных подряд, с 4 по 7 января…

Так что интрига теперь осталась лишь только вокруг двух вещей – 1) проедется ли Гончарук «на коня», точнее «на самоката» на своём любимом транспортном средстве по празднично опустевшим длинным коридорам Кабмина и 2) как отставленный премьер покинет своё нынешнее и недолгое место работы - через парадные двери Кабмина выйдет пешком или через боковые тихонько выедет на самокате?