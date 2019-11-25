Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
Семью из Харьковской области госпитализировали с диагнозом сальмонеллез
В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и скончался от сердечного приступа
В России пилот экстренно посадил пассажирский самолет и скончался от сердечного приступа
Умер актер Давид Бабаев
Умер актер Давид Бабаев
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Иосиф Зисельс: «История Бабьего Яра не исчерпывается Холокостом, а история Холокоста не исчерпывается Бабьим Яром»
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
Детский омбудсмен Кулеба попал в серьезное ДТП и госпитализирован (обновлено)
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
В Черном море перевернулось судно, перевозившее 14 тысяч овец
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
«Гибридное признание»: в Чешской Церкви сослужили с ПЦУ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
Бывший "народный мэр" Горловки оказался украинским разведчиком
ГлавнаяБлогиБлог Ольги Михайлюк

Action Writing: експресіоністичне письмо і «роздІловІ»

Напередодні показу фільму-концерту «Розділові Наживо» у кінотеатрах 11 грудня, вигадала термін для визначення того, що я роблю в «роздІлових» - Action Writing. За аналогією з Action Painting. Американські експресіоністи працювали з емоцією, вираженою абстрактними символами й рухом. Я додаю слова. Сенси, які потім цікаво доповнювати, змінювати, доводити до абсурду. Пишу, закреслюю, ламаю й відтворюю знову. Це такий потік, який іноді заносить в чисту імпровізацію. Коли сенси починають проявлятися й розчинятися вже без слів — через звуки, лінії, фактури.

Фото: розділові

Для мене зараз відбувається певна розгерметизація. «роздІловІ» поєднують текст, музику й цей мій Action Writing. Тексти надруковані в різних збірках і можуть жити самостійно. Музичні композиції, створені для проєкту, в іншому аранжуванні іноді звучать в інструментальних концертах. Я ж ніколи не насмілювалась інтерпретувати свою складову — імпровізувати, можливо, в іншому складі чи з іншими текстами, чи самостійно. Зараз цей момент настав. Багато ідей і пропозицій. Натомість, «роздІловІ» лишаються дуже важливими. Незабаром презентація мультимовної версії нашого сайту, тепер англійською, німецькою, італійською, французькою, польською й чеською — переклади можна порівнювати, комбінувати, створювати свою особливу мову. Для цієї презентації ми з моїм другом і великим прихильником «роздІлових» Сашком Московчуком зараз в Івано-Франківську готуємо об’єкти, які включатимуть роботи, створені під час перформансів протягом останніх п’яти років. Незначну їх кількість, адже після виступів люди часто просили «на пам’ять» — це зазвичай дуже пронизливо, я, ясна річ, віддавала. Цікаво побачити, де ці роботи зараз. Знаю тільки про деякі з них. Одна стала ліхтарем, друга ескізом для інтер’єру, третя татуюванням. Дивлячись на них, можна побачити, як змінювалося ставлення до певних слів, тем, больових точок. Війна. Ні Ні — НіжНІ. Ніч і Нічого. Зараз я шукаю такі ключі в інших мовах.

Письмо почалося випадково. Я була на стипендії на Віллі Вальдберта, неподалік Мюнхена. Було багато часу й можливостей експериментувати, вілла сама надихала на поетичне сприйняття світу, в кімнаті були великі вікна й туди потрапляло багато яскравого зимового світла. За вікном — озеро й Альпи — чиста краса й радість від того, що можеш її спостерігати. Хотілося розчинитися. І раптом неймовірний сум всередині. Хочеться зібратися й поїхати звідси геть. Зима’2015, війна. Може, цей серпанок, світло і сум — якось разом і є той напівпрозорий папір, на якому я полюбила працювати. Я тоді написала багато слів, рядків, віршів різними мовами (як сувої) на кальках і розвісила їх по кімнаті — вони ловили світло, протяги й легенько тріпотіли. Мені лишалося тільки значення слова destination, і я почала писати вздовж паперового полотна. Люблю міняти напрямки. Але не дописала, зламався олівець, лінія перервалася, я вирішила, що це знак не показувати запланований на той момент перформанс. Проте лінія продовжилася в «роздІлових». Там знайшлося місце і кальці, і ягодам бузини, і зеленці. Коли почалася війна, я додала, теж якось підсвідомо, зеленки в роботу. І вона стала нашим кольором. Смарагдовий. Любові смарагдова течія) Знаєте, що зелений колір зеленки має суто психічний вплив? Передбачається, що зелений колір вже сам по собі заспокоює й лікує. Тоді ж з’явилися і ягоди бузини — через їх неймовірний колір. Потім вже я дізналася, що з бузини робили перші чорнила. Дякую світові за такі підказки.

А до action writing підштовхнув Олексій Ворсоба. На репетиції я щось писала, малювала, креслила, і він сказав, що я маю робити це під час виступів, що він тримається за цю лінію. Я стала працювати наживо, але спочатку не на сцені, а десь за лаштунками або на балконі, якщо такий був у залі. Але справжня взаємодія й можливість імпровізації з’явилася, коли ми всі опинилися на одному майданчику, бачили, чули, відчували один одного.

Зараз «роздІловІ» в моменті перетворення. Всі пишуть про те, що ми ставимо крапку. Так і є. Але в «роздІлових» все починається саме з крапки. Зараз, окрім того, що активно розвивається сайт, з’явилася ідея аудіовізуальної інсталяції (зазвичай до сайту не можна доторкнутися, але не в нашому випадку), яка буде включати об’єкти, відеопроєкція окремих творів, світло, малюнки й можливості для тих, хто туди потрапить, згенерувати (або онлайн, або просто написати тушшю) важливі слова. Над аудіо теж незабаром почнемо працювати. Хочемо провести чергову зустріч-лабораторію, запросивши перекладачів (всі захоплені й готові їхати в Україну), записати різні голоси, інтонації, темпераменти й заплести це в наш твір. Не будемо приховувати — проекспериментуємо наживо, а потім зведемо сам матеріал. Словом, хочемо створити світ, в якому важливі паузи. Хоч вони й трапляються саме посеред слів.

Ольга Михайлюк Ольга Михайлюк , Режисерка проєктів Агенції АртПоле
Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,

Другие записи блога:

Читайте также