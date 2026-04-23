Як в Україні будують ветеранські простори: без конкуренції та із завищеними цінами на матеріали

Під час аналізу ми звертали увагу на закупівлі зі словом «ветеран» і його похідними. Водночас ветеранські простори фінансують не лише з державного й місцевих бюджетів, а й коштом міжнародних донорів. І попри те, що в системі з’явилася спеціальна процедура-конструктор для закупівель за кошти донорів, частину будівництв і реконструкцій ветеранських просторів усе ще виконують поза Prozorro , тож ми не можемо їх відстежити.

Значні і масштаби фінансування цієї сфери: лише у 2025 році на будівництво, ремонт і облаштування ветеранських просторів законтрактували 946 млн грн. У цьому матеріалі проєкт Dozorro TI Ukraine аналізує, де торік розпочали будувати ветеранські простори, чому роботи затягують і в яких проєктах аналітики виявили завищені ціни в кошторисах.

Паралельно з появою нових просторів в Україні формують і відповідну карту. Наприклад, на платформі «Наші тут» працює інтерактивна мапа локацій для відновлення ветеранів і ветеранок. На ній можна знайти реабілітаційні центри, спортивні секції, ветеранські хаби тощо.

В Україні вже налічують приблизно 1,5 млн ветеранів і ветеранок, серед них тисячі людей з інвалідністю внаслідок війни. З кожним роком ця цифра зростає, а водночас і потреба в системній підтримці й адаптації військових до цивільного життя. Серед рішень, які пропонує держава, — ветеранські простори, де військові можуть отримати психологічну, юридичну та соціальну допомогу, пройти реабілітацію. У них облаштовують спортзали, зони відпочинку та приміщення для роботи з фахівцями. Скористатися цими послугами може кожен ветеран незалежно від місця реєстрації.

Скільки законтрактували коштів

У 2025 році через Prozorro уклали приблизно 200 договорів про будівництво й облаштування ветеранських просторів на 946 млн грн. Найбільше — 836 млн грн — законтрактували на будівництво ветеранських хабів з нуля. Ще 29 млн грн припало на реконструкцію будівель, а 42 млн грн — на капітальний і поточний ремонти. Решту спрямували на меблі, розробку проєктної документації та інші супутні послуги.

За сумою контрактів 94 % закупівель провели через відкриті торги з особливостями, тоді як лише 6 % — через прямі угоди. Насправді ж конкуренції не було — на кожен тендер подавався лише один учасник.

Державне фінансування й нереалістичні терміни

Майже половину всіх законтрактованих коштів профінансували з державного бюджету. Улітку 2025 року уряд виділив 446 млн грн субвенції на розвиток і будівництво ветеранських просторів у семи регіонах України. Усі ці проєкти мають реалізовувати за єдиним архітектурним підходом і спільними принципами роботи. Ветеранські простори передбачають інклюзивність і доступність. На території облаштовують укриття, пандуси, місця для людей з інвалідністю та асистивні технології. Водночас проєкти могли доопрацьовувати з урахуванням місцевих потреб.

Фінансування отримали Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська та Київська області, а також Кременчуцька, Луцька і Криворізька громади. Кожна по 63,74 млн грн, решту мали додати місцеві бюджети. Водночас субвенція передбачала низку умов. Зокрема, спочатку об’єкти мали ввести в експлуатацію до 1 грудня 2025 року. Однак на цю дату жодного не завершили. У більшості закупівель замовники від початку встановлювали нереалістичні строки виконання робіт, імовірно, щоб формально відповідати умовам програми фінансування. Фактично ж вкластися в ці терміни було неможливо, тому згодом сторони укладали додаткові угоди та переносили дедлайни. Крім того, 9 грудня минулого року умови надання субвенції також змінили — строки реалізації проєктів продовжили до 30 квітня 2026 року.

Фото: надано авторкою Уніфікований проєкт будівлі ветеранського простору

Як будують ветеранські простори: кейси по регіонах

Аналітики Dozorro проаналізували сім найдорожчих тендерів на будівництво ветеранських центрів і виявили в шестси потенційно завищені ціни на будівельні матеріали. Ймовірна переплата — 37,3 млн грн. Вони надіслали замовникам листи з розрахунками і попросили привести ціни до ринкових.

Буча

Найдорожчий ветеранський хаб в Україні зводять у Бучі — за 140 млн грн. У жовтні минулого року Департамент регіонального розвитку Київської ОДА підписав відповідний контракт з консорціумом «Будівельні ініціативи». Ціна договору динамічна. Завершити роботи спочатку планували до кінця 2026 року, утім вже в березні термін реалізації проєкту продовжили до кінця січня 2027 року. Цей консорціум створили влітку 2025 року — до нього увійшли компанії «Системгруп Плюс», «ТК Лазуріт», «Драйвбуд» і «БК М-Буд». Кінцевим бенефіціаром є Денис Нюнько.

Майбутній ветеранський простір складатиметься з двох блоків. У першому облаштують спортзал для фізичного відновлення, у другому — основному — розмістять кабінети для психологічної та соціальної підтримки, кімнати для індивідуальної роботи, коворкінг і конференц-зали. Також передбачені кафе, рецепція, дитяча зона, роздягальні, душові й санвузли.

На об’єкті вже звели підпірну стіну, фундаментну плиту й цегляні стіни спортзалу, а також фундаментну плиту головної будівлі. Копають котлован під укриття, встановлюють фундаменти для вхідних груп головної будівлі й вирівнюють територію навколо підпірної стіни. За виконані роботи департамент уже сплатив консорціуму 52 млн грн.

Фото: КОВА Зведення ветеранського простору в Бучі.

Аналітики не виявили значних завищень у кошторисі цього проєкту. Водночас частину матеріалів у документації зазначили без докладних характеристик. Ми попросили замовника уточнити ці дані, однак відповіді не отримали. Через це остаточно оцінити можливі переплати за окремими позиціями неможливо. За матеріалами, які вдалося ідентифікувати, аналітики не зафіксували значних відхилень від ринкових цін. Не виявила порушень і Держаудитслужба, коли моніторила закупівлі.

Кременчук

У Кременчуці ветеранський хаб будують на розі вулиць Флотської та Великої Набережної. Договір на 132,9 млн грн у листопаді минулого року підписав виконком Кременчуцької міської ради з ПП НВ «Укрекоспецпроект». Компанія належить Станіславу Савічеву.

Простір зводять поруч з озером, тенісними кортами, футбольним полем і басейном — ці об’єкти планують інтегрувати в систему фізичної та медичної реабілітації ветеранів. У приміщенні центру облаштують кімнати для семінарів, лекцій, групової та індивідуальної роботи, рецепцію, роздягальні, санвузли й кухонну зону. Окрему увагу приділять розвитку адаптивного спорту, передбачено і вуличні спортивні майданчики.

Спочатку терміни зведення хабу виглядали щонайменше оптимістично. Завершити роботи планували до 20 листопада — тобто через десять днів після підписання договору. Згодом сторони уклали додаткову угоду й продовжили реалізацію до березня 2026 року, а пізніше до квітня. На якому етапі роботи зараз — невідомо, замовник не відповів на наш запит. Але у грудні перерахував ПП НВ «Укрекоспецпроект» 54 млн грн на придбання будівельних матеріалів.

За підрахунками аналітиків, у кошторисі цього проєкту можлива переплата 5,2 млн грн. Замовник теж ніяк не пояснив цього. Утім ціна договору тверда, тож без укладення додаткової угоди Кременчуцька міська рада не зможе скоригувати вартість матеріалів у актах виконаних робіт.

Фото: Полтавська ОВА Зведення ветеранського простору в Кременчуці.

Найбільше коштів замовник може переплатити на бетоні, лінолеумі та мембрані. Виникли питання і до ціни на покрівельний руберойд РКП-350Б. У кошторис його внесли по 187,20 грн/кв. м (тут і далі всі ціни наведено з ПДВ). Натомість на ринку матеріал продають у п’ять разів дешевше. Наприклад, у Kromizol його можна придбати по 35,40 грн/кв. м, а в «Кубі» — по 41,1 грн/кв. м. Крім того, ціна на руберойд у Кременчуці є найвищою серед регіонів, де зводять ветеранські простори. Для прикладу, в Ужгороді підрядник планує постачати його по 38,53 грн/кв. м, а в Житомирі — по 94,24 грн/кв. м.

Також аналітики звернули увагу на надмірні вимоги в тендерній документації виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. Замовник вимагав багато дозволів, декларацій і сертифікатів ISO 9001 — частина не обов’язкова для виконання таких робіт. На практиці вони можуть ускладнювати конкуренцію.

До закупівлі виникли питання і в Держаудитслужби. Вона встановила, що виконком Кременчуцької міськради мав відхилити пропозицію ПП НВ «Укрекоспецпроект», але не зробив цього. У документах компанії були численні проблеми — не підтверджений досвід, відсутня частина обов’язкових документів і порушені вимоги локалізації товарів. У підсумку аудитори зобов’язали замовника розірвати договір. Він не погодився й оскаржує рішення в суді.

Кривий Ріг

У Кривому Розі ветеранський простір зводитимуть у Покровському районі, неподалік 44 кварталу. Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради у вересні підписало договір з ТОВ «Сапсан-КР», яке належить Богдану Лиманському. Вартість робіт оцінили в 132,2 млн грн. Тут та сама історія з перенесенням строків через фінансування з державної програми.

Проєкт передбачає облаштувати кабінети психолога та працівника соціальної служби, конференц-зал, тренажерний зал, дитячу зону й кафе. Підрядник уже виконав приблизно половину робіт: збудував фундамент, цегляні стіни, залізобетонні пояси й колони спортзалу. Також завершують монтаж модульного укриття, працюють над інженерними мережами. Замовник уже перерахував підряднику 55 млн грн.

Фото: Криворізька міська рада Зведення ветеранського простору в Кривому Розі.

Аналітики Dozorro перевірили кошторис і виявили потенційну переплату 5,3 млн грн — найбільше на тротуарній і тактильній плитці. На що замовник відповів, що проєкт пройшов експертизу й отримав позитивний висновок, а підстав укладати додаткову угоду немає. Але експертні організації не перевіряють ціни на окремі будівельні матеріали, а оцінюють лише загальну обґрунтованість витрат у межах проєкту. Водночас ціна договору динамічна, тож її ще можуть скоригувати під час виконання робіт.

Крім того, у тендерній документації аналітики помітили потенційно дискримінаційну вимогу — надати акт огляду об’єкта, який мав підписати сам замовник. Якщо підпису не буде, учасник автоматично не зможе взяти участь у торгах. Така вимога дозволяє легко відсіювати небажаних учасників.

Ужгород

Тут у жовтні на хаб законтрактували 129,5 млн грн. Ціна договору тверда. Підрядником Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області обрала ТОВ «Опитний завод М». Компанія належить Наталії Сапьолкіній. Ветеранський простір зведуть на вулиці Героїв 128 бригади, а поруч облаштують мультифункціональний стадіон для занять спортом і для активної реабілітації. Завершити роботи теж планували до кінця 2026 року, але згодом будівництво продовжили до кінця січня 2027 року.

Аналіз цієї закупівлі показав ймовірну переплату 11,5 млн грн. Найбільше на бетоні й арматурі. У відповідь на наш лист Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області повідомила, що проєктна документація пройшла експертизу й отримала позитивний висновок, тож підстав для зниження цін там не бачить. Dozorro скерував лист до прокуратури про вчинення кримінального правопорушення. Адже за виконані роботи підряднику вже сплатили 45 млн грн.

У тендерній документації замовника аналітики знайшли потенційно дискримінаційну вимогу — обов’язково надати акт огляду об’єкта. Що, як і у Кривому Розі, створює додаткові бар’єри для участі в торгах.

Фото: Закарпатська обласна рада Зведення ветеранського простору в Ужгороді.

На закупівлю також звернула увагу й Держаудитслужба. Аудитори встановили, що Служба місцевих автомобільних доріг та розвитку інфраструктури у Закарпатській області безпідставно визначила переможцем ТОВ «Опитний завод М», хоч його пропозиція не відповідала вимогам. Компанія не надала частини обов’язкових документів, використовувала «еквівалентну» техніку без підтвердження характеристик і не подала документів про походження товарів. Аудитори зобов’язали замовника розірвати договір, однак він не погодився з цим і оскаржує рішення в суді.

ТОВ «Опитний завод М» вже завершило облаштовувати фундамент й укриття, перейшовши до зведення стін.

Івано-Франківськ

В Івано-Франківську ветеранський простір будують на вулиці Богдана Хмельницького, 57. У жовтні комунальне підприємство Івано-Франківської обласної ради «Будінвест» підписало договір з ТОВ «Степ-Солар», яке оцінило роботи в 111,27 млн грн. Компанія належить Івану Барановичу. Звести ветеранський хаб планували до кінця 2026 року, але вже в лютому термін будівництва продовжили до кінця 2027 року.

Згодом, 17 листопада, замовник уклав ще один договір — на 6,28 млн грн. Необхідність такої закупівлі пояснив потребою в додатковому обсязі робіт від того самого підрядника.

Майбутній центр передбачає спортивні зони для фізичної реабілітації та відновлення, консультаційні приміщення для психологічної, юридичної й соціальної допомоги, а також дитячі зони. На об’єкті вже звели стіни й колони, облаштували покрівлю адмінбудівлі, встановили вікна, змонтували укриття й металеві каркаси спортзалу. Завершують монтувати вентиляцію, опалення та кондиціонування, оздоблюють стіни. Загалом виконано десь 75 % робіт. За них комунальне підприємство вже перерахувало ТОВ «Степ-Солар» 76 млн грн.

Фото: Івано-Франківська ОДА Зведення ветеранського простору в Івано-Франківську.

Більшість позицій з великою загальною вартістю вказали в кошторисі узагальнено — плитки керамічні, лінолеум, двері тощо. А без точних характеристих перевірити їхню реальну вартість неможливо. Тому аналітикам вдалося ідентифікувати лише 1 млн грн ймовірної переплати в основному договорі і ще приблизно 600 тис. грн у додатковому. Водночас ціна в обох договорах тверда, тож її не можна просто поправити в актах. Ми вже вдруге направили лист до замовника й очікуємо відповіді. Першого разу він продовжив строк розгляду нашого звернення, але відповіді так і не надав.

Держаудитслужба перевірила і цю закупівлю. Порушень під час тендеру не знайшла, але виявила проблеми вже в укладеному договорі. Сума інфляційних витрат не відповідала кошторису, а після зміни ціни не скоригували календарного графіка робіт. У результаті аудитори зобов’язали замовника привести документи у відповідність — КП «Будінвест» оприлюднило оновлений графік.

Житомир

Ветеранський простір у Житомирі зводять на вулиці Чуднівській, 101-А. Договір на 102,4 млн грн Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА підписав у вересні минулого року з ТОВ «Торгово-промислова компанія Центр комплект». Компанія належить Жанні Опанасюк.

Спочатку об’єкт планували здати до кінця року, але в грудні строк продовжили — тепер роботи мають завершити до 30 квітня 2026 року.

Підрядник уже провів зовнішні мережі електропостачання, каналізації та водопостачання. Зараз добудовує надземну частину і почав монтувати конструкції укриття. За виконані роботи отримав 65 млн грн.

Фото: Житомир.info Зведення ветеранського простору в Житомирі.

Аналіз закупівлі на зведення простору показав ймовірну переплату 6,4 млн грн, зокрема: на бетоні, арматурі й цеглі. У відповіді на лист Dozorro замовник зазначив, що проєктна документація пройшла експертизу й отримала позитивний висновок. Крім того, ціна договору динамічна.

Держаудитслужба не оминула і цю закупівлю. Моніторинг показав, що переможець не надав належного сертифіката якості виробника (ISO), як вимагала тендерна документація. Водночас департамент не помітив цієї невідповідності й не дав учаснику можливості виправити її. Аудитори зобов’язали Департамент регіонального розвитку Житомирської ОДА притягнути до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності — замовник на місяць позбавив премії уповноважену особу.

Луцьк

У жовтні Управління капітального будівництва Луцької міської ради замовило будівництво ветеранського простору у ТОВ «Волиньекобуд». Вартість договору склала 81,8 млн. Хаб зводять на вулиці Конякіна, неподалік від міськрайонного суду. Підрядник зобов’язався звести будівлю простору до 20 листопада. Але через нереальні терміни договір продовжили до кінця квітня 2026 року.

У центрі передбачено спортивний комплекс зі спортзалом і з тренажерним залом, кімнати для спілкування ветеранів, приміщення для психологів і юридичної підтримки, а також невелике кафе. На об’єкті вже звели стіни і змонтували конструкцію даху, утеплили підлогу й залили стяжку. Зараз прокладають інженерні мережі й виконують внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Управління капітального будівництва вже сплатило ТОВ «Волиньекобуд» 68 млн грн за виконані роботи. ТОВ «Волиньекобуд» належить Михайлу Шипелику й Андрію Гринчуку.

Фото: lutskrada.gov.ua У Луцьку триває будівництво ветеранського простору

Аналіз закупівлі аналітиками Dozorro показав ймовірну переплату 7,3 млн грн. Водночас договірна ціна динамічна. Найбільші завищення стосуються покрівельних панелей, піску й утеплювача. Замовник не відповів на наш лист з проханням привести ціни до ринкових.

У тендері також були потенційно дискримінаційні вимоги — переможцем міг стати лише учасник, визнаний критично важливим для економіки в особливий період. Оскільки цей статус не передбачений законом як кваліфікаційний критерій, така умова обмежує конкуренцію.

Держаудитслужба перевірила закупівлю Луцької міської ради — договір уклали з порушеннями. У календарному графіку не вказали чітко етапів робіт і строків виконання. Через це замовника зобов’язали внести зміни до договору — згодом він оприлюднив оновлений календарний графік.

Короткі висновки

Аналіз закупівель для ветеранських просторів свідчить про системні проблеми на ринку будівництва. У семи найбільших тендерах не було конкуренції — і це характерно для галузі загалом, а не лише для цього її сегмента. Крім того, у документації траплялися потенційні дискримінаційні вимоги, які звужували коло потенційних підрядників, а також нереалістичні строки виконання робіт, які практично неможливо було дотримати.

Додатково значна частина кошторисів містить ознаки завищення цін на будівельні матеріали. За оцінками аналітиків Dozorro, лише в проаналізованих закупівлях ймовірна переплата могла сягнути 37,3 млн грн. Подібні завищення не поодинокий випадок, а ще одна проблема проєктів будівництва. Це пов’язано з відсутністю уніфікованих підходів до визначення вартості будівництва ще на етапі проєктування, а також з недостатнім державним контролем і прозорістю.

Водночас окремі приклади показують, що закупівлі за ринковими цінами можливі. За умови реалістичних кошторисів і прозорих тендерних процедур можна уникати завищень і забезпечувати ефективне використання бюджетних коштів.

*** Цю публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її вміст є виключною відповідальністю Transparency International Ukraine і не обов’язково відображає погляди Європейського Союзу.