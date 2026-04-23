«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Суспільство / Війна

Росіяни атакували Дніпро, є поранені діти (оновлено)

Місто було під обстрілом ударними безпілотниками.

Росіяни атакували Дніпро, є поранені діти (оновлено)
Наслідки обстрілу Дніпра
Фото: Telegram

У ніч на 23 квітня росіяни завдали удару по Дніпру з використанням безпілотників. Близько десятка БПЛА заходили на місто з південного напрямку.

За інформацією від очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, у різних районах містах була пошкоджена житлова забудова. В одній із багатоповерхівок внаслідок влучання зайнялася пожежа.

Постраждали сім людей, двох з них діти. Дівчат віком 9 та 14 років ушпиталили. Такод госпіталізовані троє дорослих. Стан усіх оцінюється як середньої важкості.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies