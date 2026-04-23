ЦПД: пропагандистський “диктант” перед 9 травням у РФ має стати рекордним, писатимуть під примусом

“Диктант” проводитимуть і в країнах Глобального Півдня.

У Росії продовжують нарощувати масштаби пропаганди війни напередодні Дня перемоги, який Кремль уже давно перетворив на квазірелігійний державний культ.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації.

Зазначається, що однією з наймасштабніших пропагандистських акцій “побєдобєсія” став так званий “диктант побєди”. Медіа РФ заявляють, що цьогоріч диктант стане “рекордним” та охопить не лише навчальні заклади, а “буквально все” – підприємства, установи, вокзали, аеропорти та космодроми.

“Зрозуміло, що більшість людей писатимуть “диктант” під примусом. Адже головні учасники акції – школярі, студенти, військовослужбовці та члени їхніх родин, а також бюджетники й профспілки”, – додають у Центрі.

Пропагандистський “диктант” проводитимуть і в країнах Глобального Півдня, до чого активно залучена організація з просування впливу РФ за кордоном “Россотруднічєство”.

У ЦПД підкреслюють, що завдання “диктанта” мають виключно пропагандистський характер і, окрім просування російської версії Другої світової війни, спрямовані на “виправдання так званої “сво” та глорифікацію її учасників”.

Окрім того, разом із “диктантом” у РФ розкручують ще один пропагандистський інструмент – спеціальну нейромережу, навчену на пропаганді.

“Кремль остаточно перетворив пам’ять про трагедію Другої світової на інструмент всеохопної пропаганди загарбницької війни”, – підсумували у Центрі.