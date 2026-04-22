Російська пропаганда поширює фейки про нібито "крадіжку експонатів" із Маріупольського музею, — ЦПД

Росіяни продовжують маніпулювати фактами без доказів.

Російська пропаганда поширює відео із заявами так званого "хранителя" Маріупольського музею Андрія Ладкіна, у якому він звинувачує українських військових у нібито викраденні цінних експонатів у 2022 році. 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

За словами Ладкіна, після пожежі в музеї не було виявлено частини експонатів, зокрема металевих оздоблень, що він подає як "доказ" їх нібито вивезення українськими військовими. Водночас у самому відео він визнає, що жодних свідчень очевидців або доказів, які б підтверджували ці твердження, не існує.

У Центрі протидії дезінформації наголошують, що такі заяви мають характер непідтверджених припущень і використовуються для формування викривленої картини подій у Маріуполі.

"Росія системно поширює подібні бездоказові припущення як "факти", щоб сформувати хибне уявлення про події в Маріуполі та водночас перекласти відповідальність за системне мародерство, вивезення культурних цінностей і знищення міста на українську сторону", – наголошують у ЦПД.

