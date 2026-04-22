​Україна хоче домогтися спрощення процедур закупівель енергообладнання через Фонд підтримки енергетики

Україна хоче отримати спрощені процедури закупівель енергообладнання через Фонд підтримки енергетики.

Про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль після наради з учасниками ринку про відновлення електрогенерації й систем розподілу при підготовці до наступної зими.

«З Секретаріатом Енергетичного Співтовариства працюємо над спрощенням процедур закупівель через Фонд підтримки енергетики. Наша мета — майже вдвічі скоротити нинішні терміни закупівель критичних позицій, а отже виграти час та встигнути до осінньо-зимового періоду. Працюємо в цьому напрямку та тестуємо нові механізми», - розповів Шмигаль.

Він додав, що на нараді обговорили виконання ремонтної програми: що зроблено, що в процесі, чи можна встигнути до осінньо-зимового періоду.

Також українська сторона формує резерв обладнання. «Серед пріоритетів — мобільні підстанції для всіх операторів систем розподілу. Стратегічно важливо мати запас в 50–100 одиниць для швидкого реагування на виклики», - наголосив глава Міненерго.