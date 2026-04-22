У межах підтримки мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСП) в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 56 045 кредитів на загальну суму 195 млрд гривень. Про це повідомляє Мінфін.

За час дії воєнного стану підприємці отримали від уповноважених банків 50 820 таких кредитів на 184 млрд гривень.

У березні цього року укладено 1 193 кредитних договорів на 6,2 млрд гривень.

Станом на 1 квітня 2026 року 30 банків-кредиторів обслуговують 20 607 кредитів на суму 81,1 млрд гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечені державними гарантіями на портфельній основі, становили 35 млрд гривень. Це 58 % від загального ліміту чинних гарантій (60,4 млрд гривень).

За сумою кредитів лідирують такі банки:

Приватбанк – 13 374 кредити на загальну суму 23,4 млрд грн, що становить 45 % від ліміту таких гарантій, наданих банку;

Ощадбанк – 2 901 кредит на 12 млрд грн (51 % від ліміту банку);

ПУМБ – 758 кредитів майже на 9,9 млрд грн (75 % від свого ліміту);

Укргазбанк – 894 кредити на 9,6 млрд грн (63 % від свого ліміту);

Укрексімбанк, який також виконує функції агента за програмою державних портфельних гарантій, видав 502 кредити на 8,6 млрд грн (62 % від свого ліміту).

Найбільший обсяг таких кредитів обслуговується у Києві – 2 476 кредитів на загальну суму 11,9 млрд грн, а також в таких регіонах:

у Дніпропетровській області – 1 826 кредитів на 6,5 млрд грн;

у Харківській – 968 кредитів на 6,2 млрд грн;

у Львівській – 1 581 кредит на 5,9 млрд грн;

у Київській – 1 331 кредит на 5,2 млрд грн;

в Одеській – 1 333 кредити на 4,6 млрд гривень.

За видами економічної діяльності на перше місце вийшла переробна промисловість – 5 021 кредит на 27,3 млрд грн та інші сфери:

сільське господарство – 3 369 кредитів на загальну суму 24,1 млрд грн;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 8 492 кредити на 20,9 млрд грн;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність – 1 067 кредитів на 2,4 млрд грн;

будівництво – 774 кредити на 2,1 млрд грн;

а також постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря – 62 кредити на 1 млрд гривень.

Мінфін зазначає, що продовжує працювати для розвитку інструментів доступного фінансування для українського бізнесу в умовах повномасштабної війни.