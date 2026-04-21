Зеленський прокоментував ситуацію зі станом ремонту «Дружби» і енергетичний «Рамштайн»

Цього тижня Україна готує зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, нашій державі необхідно «прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об’єктів енергетики».

Щодо постачання в Україну необхідних обсягів пального, то на квітень і травень обсяги забезпечені, запевнив глава держави.

Зеленський також прокоментував ситуацію довкола ремонту нафтопроводу «Дружба».

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», - зазначив глава держави.

Президент додав, що українська сторона очікує на розблокування європейського пакета підтримки, а ще – на відповідні кроки партнерів щодо кластерів для України.

«Ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах. Окрім цього, варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити», - підсумував Зеленський.