Зеленський прокоментував ситуацію зі станом ремонту «Дружби» і енергетичний «Рамштайн»

Президент також закликав партнерів посилювати енергетичні санкції проти Росії.

президент України Володимир Зеленський
Фото: Телеграм-канал Володимира Зеленського

Цього тижня Україна готує зустріч у форматі енергетичного «Рамштайну».

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, нашій державі необхідно «прискорити отримання необхідного фінансування для відновлювальних робіт, а також побудови захисту об’єктів енергетики». 

Щодо постачання в Україну необхідних обсягів пального, то на квітень і травень обсяги забезпечені, запевнив глава держави.

Зеленський також прокоментував ситуацію довкола ремонту нафтопроводу «Дружба».

«Як і було визначено в комунікації із Євросоюзом, Україна виконала ремонтні роботи на ділянці нафтопроводу «Дружба», що була пошкоджена російським ударом. Нафтопровід може відновити функціонування. Хоча ніхто зараз не здатен гарантувати, що російські удари по інфраструктурі нафтопроводу не повторяться, наші фахівці забезпечили базові умови для поновлення роботи системи трубопроводу та обладнання», - зазначив глава держави.

Президент додав, що українська сторона очікує на розблокування європейського пакета підтримки, а ще – на відповідні кроки партнерів щодо кластерів для України.

«Ми вже виконали свою частину роботи по перших кластерах. Окрім цього, варто продовжувати системний санкційний тиск на Росію за цю війну та роботу з подальшої диверсифікації постачання енергоносіїв у Європу. Європа має бути незалежною від тих, хто намагається Європу знищити чи послабити», - підсумував Зеленський.

  • Агенція Bloomberg писала, що Україна планує відновлення поставок нафти нафтопроводом «Дружба» вже у вівторок, 21 квітня.
  • Раніше Володимир Зеленський на пресконференції в Німеччині заявив, що наша держава до кінця квітня відремонтує нафтопровід на такому рівні, аби він міг працювати. Резервуари всі поки що відновити не зможуть – це тривалий процес.
  • Словаччина тим часом готова блокувати 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Основною вимогою Братислави є отримання гарантій відновлення роботи «Дружби». Водночас уряд Словаччини не планує перешкоджати виділенню Україні кредиту в розмірі 90 млрд євро.
