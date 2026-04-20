400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ГоловнаЕкономікаДержава

єЧерга: в системі анонсували оновлення, зокрема для легкових авто

Запис у чергу для перетину кордону легковою автівкою буде доступний через Дію, і застосунок єЧерги.

Фото: Олексій Кулеба

В системі єЧерга анонсували оновлення. В червні стартує запуск електронної черги для легкових авто. Також з'являться нові функції для вантажівок і автобусів.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

 Запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерга. Скористатися послугою зможуть як українці, так і іноземці.

"Окремо запустимо автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту", - додав Кулеба.

Для вантажівок планують впорядкувати систему пріоритетного проїзду – буде пріоритет для авторизованих економічних операторів. 

За час роботи єЧерги зафіксовано понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом. 

"Наступний етап – розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу", - анонсував Кулеба.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies