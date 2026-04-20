єЧерга: в системі анонсували оновлення, зокрема для легкових авто

Запис у чергу для перетину кордону легковою автівкою буде доступний через Дію, і застосунок єЧерги.

В системі єЧерга анонсували оновлення. В червні стартує запуск електронної черги для легкових авто. Також з'являться нові функції для вантажівок і автобусів.

Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Запис у чергу для перетину кордону легковим автомобілем стане доступним через Дію, сайт і мобільний застосунок єЧерга. Скористатися послугою зможуть як українці, так і іноземці.

"Окремо запустимо автоматичну перевірку страхового полісу «Зелена картка» для всіх типів транспорту", - додав Кулеба.

Для вантажівок планують впорядкувати систему пріоритетного проїзду – буде пріоритет для авторизованих економічних операторів.

За час роботи єЧерги зафіксовано понад 3 млн перетинів кордону вантажівками та автобусами за онлайн-записом.

"Наступний етап – розширити сервіс для приватних авто і водночас посилити функціонал для бізнесу", - анонсував Кулеба.