В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Очільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
Доньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
Відбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
ФотоВідбувся великодній обмін полоненими. Додому повернулися майже 200 українців (доповнено)
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
У шести областях України є знеструмлення через обстріли

Українців просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Фото: t.me/luhanskaVTSA

Станом на ранок 20 квітня у шести областях України є знеструмлення через російські обстріли.

Про це повідомили в Укренерго. 

«Внаслідок ворожих дронових атак та артилерійських ударів по енергетичній інфраструктурі прифронтових регіонів — на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській і Херсонській областях», – розповіли у компанії.

Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів. 

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 20 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю. Причиною називають похолодання у більшості регіонів України. А також хмарну погоду у західних, частині центральних та північних областей, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі. 

Вчора, 19 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі. 

«Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00», – зазначили в Укренерго і попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому потрібно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.

Читайте також
