У шести областях України є знеструмлення через обстріли

Українців просять не вмикати одночасно кілька потужних електроприладів з 18:00 до 22:00.

Станом на ранок 20 квітня у шести областях України є знеструмлення через російські обстріли.

Про це повідомили в Укренерго.

«Внаслідок ворожих дронових атак та артилерійських ударів по енергетичній інфраструктурі прифронтових регіонів — на ранок є знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Харківській, Сумській, Чернігівській, Миколаївській і Херсонській областях», – розповіли у компанії.

Скрізь, де дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх споживачів.

Споживання електроенергії зростає. Сьогодні, 20 квітня, станом на 09:30, його рівень був на 3,7% вищим, ніж в цей час попереднього робочого дня, тобто у п’ятницю. Причиною називають похолодання у більшості регіонів України. А також хмарну погоду у західних, частині центральних та північних областей, що зумовлює низьку ефективність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.

Вчора, 19 квітня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й максимум попередньої неділі.

«Необхідність в ощадливому споживанні у вечірній час зберігається. Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами з 18:00 до 22:00», – зазначили в Укренерго і попередили, що ситуація в енергосистемі може змінюватись, тому потрібно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах обленерго.