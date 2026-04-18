Від початку року вже відремонтовано понад 4,4 млн кв м дорожнього покриття.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня.

Цьогоріч роботи розпочали рекордно рано і поступово нарощували темпи – з 4–5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м щодня зараз.

Сьогодні на дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад і 1.9 тис. працівників. Збільшили кількість бригад для пришвидшення.

Ремонт триває на ключових маршрутах по всій країні, зокрема:

М-03 Київ–Харків–Довжанський

М-05 Київ–Одеса

М-06 Київ–Чоп

М-11 Львів–Шегині

М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече

М-21 Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський та інших.

Загалом цьогоріч плануємо відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття.