Філіппіни підтвердили використання ціаніду китайськими човнами
ЕксклюзивОчільник «Укренерго» заявив, що в майбутньому в Україні не буде потреби в великих ТЕС
В рамках Великоднього обміну до України вдалось повернути 12 «азовців»
ЕксклюзивВироблену сонячними електростанціями зайву електрику будуть накопичувати
ЕксклюзивДоньку Чернишова хрестив архімандрит УПЦ (МП), який був особистим духівником родини Медведчука
400 колаборантів публічно заявили про своє бажання виїхати до Росії, – Координаційний штаб
ЗМІ: Інтерпол затримав у Австрії ексзаступника мера Львова, обвинуваченого в розкраданні естонської допомоги
Уряд Угорщини таємно профінансував приватизацію оборонних підприємств компанією з оточення Орбана, – розслідування
«Люди кремують померлих і тримають коробочку в себе — не знають, де ховати. Бо переїжджають не один раз з різних причин»
В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4,4 млн кв м дорожнього покриття

Це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня.

В Україні від початку року вже відремонтовано понад 4,4 млн кв м дорожнього покриття
Від початку року вже відремонтовано понад 4,4 млн кв м дорожнього покриття. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

Він зазначив, що це майже половина обсягів на дорогах державного значення, які заплановано виконати до 1 червня.

Цьогоріч роботи розпочали рекордно рано і поступово нарощували темпи – з 4–5 тис. кв. м на добу взимку до майже 200 тис. кв. м щодня зараз.

Сьогодні на дорогах державного значення працюють близько 200 ремонтних бригад і 1.9 тис. працівників. Збільшили кількість бригад для пришвидшення.

Ремонт триває на ключових маршрутах по всій країні, зокрема:

  • М-03 Київ–Харків–Довжанський
  • М-05 Київ–Одеса
  • М-06 Київ–Чоп
  • М-11 Львів–Шегині
  • М-19 Доманове–Ковель–Чернівці–Тереблече
  • М-21 Виступовичі–Житомир–Могилів-Подільський та інших.

Загалом цьогоріч плануємо відновити близько 10 млн кв. м дорожнього покриття.

