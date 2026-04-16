Економіка, Держава

Уряд виділив 424,8 млн гривень на встановлення блочно-модульних котелень, - Кулеба

Повністю завершили перший підготовчий етап до наступного опалювального сезону Київська та Черкаська області. Прискорення демонструють Дніпропетровська, Львівська та Одеська.

Уряд виділив 424,8 млн гривень на встановлення блочно-модульних котелень, - Кулеба
Олексій Кулеба
Фото: Олексій Кулеба / Facebook

Уряд виділив 424,8 млн грн на встановлення наявних блочно-модульних котелень для розподіленої теплової генерації.

Про це повідомив у фейсбуці віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. 

"Провели нараду з обласними військовими адміністраціями, Генштабом і профільними міністерствами щодо виконання планів стійкості регіонів і підготовки до наступного опалювального сезону. За останній тиждень темпи інженерно-технічного захисту об’єктів критичної інфраструктури зросли на 20%. Більшість регіонів покращили показники", - зазначив він. 

Повністю завершили перший підготовчий етап Київська та Черкаська області. Прискорення демонструють Дніпропетровська, Львівська та Одеська. Наразі регіони переходять до наступних етапів. 

"Під час наради окремо розглянули розвиток розподіленої теплової генерації. Уряд виділив 424.8 млн грн на встановлення вже наявних блочно-модульних котелень. Загальна потреба на сьогодні – 228 БМК потужністю майже 999 МВт. Також формуємо системні рішення для водопостачання. Портфель включає 26 спецпроєктів – це захист інфраструктури, резервне живлення та автономні рішення для великих міст", - додав Кулеба. 

Минулого опалювального сезону Росія завдала по українській енергетиці понад 6 000 ударів. Загалом зруйновано понад 9 ГВт генераційних потужностей. Цю зиму наша країна пережила, але небезпека для енергетики залишається, до того ж під загрозою водопостачання. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Як країна готується до наступної зими і що очікує Київ".

