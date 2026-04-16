Про це повідомив у фейсбуці віцепрем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

"Провели нараду з обласними військовими адміністраціями, Генштабом і профільними міністерствами щодо виконання планів стійкості регіонів і підготовки до наступного опалювального сезону. За останній тиждень темпи інженерно-технічного захисту об’єктів критичної інфраструктури зросли на 20%. Більшість регіонів покращили показники", - зазначив він.

Повністю завершили перший підготовчий етап Київська та Черкаська області. Прискорення демонструють Дніпропетровська, Львівська та Одеська. Наразі регіони переходять до наступних етапів.

"Під час наради окремо розглянули розвиток розподіленої теплової генерації. Уряд виділив 424.8 млн грн на встановлення вже наявних блочно-модульних котелень. Загальна потреба на сьогодні – 228 БМК потужністю майже 999 МВт. Також формуємо системні рішення для водопостачання. Портфель включає 26 спецпроєктів – це захист інфраструктури, резервне живлення та автономні рішення для великих міст", - додав Кулеба.

3 березня президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому затвердили плани стійкості для всіх областей та обласних центрів, крім Києва. Зеленський повідомив, що столиці дали додатковий тиждень для оновлення та захисту плану підготовки до наступного опалювального сезону.

10 березня Київрада прийняла план енергостійкості столиці.

Минулого опалювального сезону Росія завдала по українській енергетиці понад 6 000 ударів. Загалом зруйновано понад 9 ГВт генераційних потужностей. Цю зиму наша країна пережила, але небезпека для енергетики залишається, до того ж під загрозою водопостачання.