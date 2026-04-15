Укрнафта та Укргазвидобування реалізували спільний проєкт буріння свердловин

ПАТ "Укрнафта" та АТ "Укргазвидобування" реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини на об’єкті "Укрнафти".

Про це повідомив голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

"Укрнафта та Укргазвидобування реалізували перший спільний проєкт буріння газової свердловини на одному з родовищ Укрнафти. Її глибина – 5 681 метр. Вже на 2026 рік заплановано додатково 8 нових свердловин в такій співпраці", – повідомив Корецький.

Укргазвидобування забезпечило буріння власними верстатами. Укрнафта буде відповідати за подальшу експлуатацію свердловини.

Підтримка власного видобутку газу – один із ключових пріоритетів Нафтогазу в умовах постійних обстрілів ворога. Синергія між компаніями Групи дозволяє ефективніше використовувати ресурси та пришвидшувати реалізацію проєктів, які дають конкретний результат", – додає він.