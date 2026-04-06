Правоохоронці викрили схему розкрадання в "Укргазвидобуванні"

В Укргазвидобуванні викрили злочинну схему, що завдала державі збитків у понад 295 млн гривень. Вона полягала в привласненні коштів, виділених на закупівлі держкомпанії.

За даними слідства, вартість матеріалів, необхідних для видобутку газу, штучно завищували. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, Офісі генпрокурора в Telegram і на сайті БЕБ.

“Організаторами оборудки, за даними справи, були посадові особи АТ «Укргазвидобування», а також афілійовані з ними підприємці”, – зазначили в СБУ.

Підконтрольні фігурантам приватні компанії купували в виробників та офіційних постачальників хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами, а перепродували їх Укргазвидобуванню за завищенними цінами. Завищення було в 2-3 рази, а прибуток розподіляли між учасниками.

Підконтрольні підприємства подавали узгоджені між собою комерційні пропозиції, створюючи видимість конкуренції. У такий спосіб забезпечувалася перемога заздалегідь визначеної компанії, тоді як інші “учасники” виступали формально або з неконкурентними пропозиціями.

Підозру отримали керівник приватного товариства та службова особа АТ “Укргазвидобування”, які організовували проведення тендеру із закупівель – за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).



