Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
ГоловнаСуспільствоПодії

Правоохоронці викрили схему розкрадання в "Укргазвидобуванні"

Збитки державі оцінюють в 295 млн гривень. 

Фото: Вікіпедії

В Укргазвидобуванні викрили злочинну схему, що завдала державі збитків у понад 295 млн гривень. Вона полягала в привласненні коштів, виділених на закупівлі держкомпанії.

За даними слідства, вартість матеріалів, необхідних для видобутку газу, штучно завищували. Про це повідомили в пресслужбі СБУ, Офісі генпрокурора в Telegram і на сайті БЕБ.

“Організаторами оборудки, за даними справи, були посадові особи АТ «Укргазвидобування», а також афілійовані з ними підприємці”, – зазначили в СБУ.

Підконтрольні фігурантам приватні компанії купували в виробників та офіційних постачальників хімічні домішки та іншу продукцію за ринковими цінами, а перепродували їх Укргазвидобуванню за завищенними цінами. Завищення було в 2-3 рази, а прибуток розподіляли між учасниками. 

Підконтрольні підприємства подавали узгоджені між собою комерційні пропозиції, створюючи видимість конкуренції. У такий спосіб забезпечувалася перемога заздалегідь визначеної компанії, тоді як інші “учасники” виступали формально або з неконкурентними пропозиціями.

Підозру отримали керівник приватного товариства та службова особа АТ “Укргазвидобування”, які організовували проведення тендеру із закупівель – за ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).


Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies