Центр протидії дезінформації фіксує продовження кампанії про “звірства ЗСУ”.

Ворожі телеграм-канали поширюють відео від імені так званого “міжнародного громадського трибуналу зі злочинів українських неонацистів” із “свідченнями” нібито жителя Покровська про розстріл цивільних українськими військовими у листопаді 2024 року.

“Насправді це черговий постановочний фейк. Згаданий трибунал – штучно створена росією структура, покликана створити видимість легітимності пропагандистських звинувачень проти України”, – зазначили у ЦПД.

Жодних незалежних підтверджень, доказів чи свідків цих подій нема – лише емоційні "свідчення" у російських пропагандистських матеріалах, підкреслили у Центрі.

Мета фейку – дискредитувати ЗСУ на міжнародній арені, створити видимість документування “злочинів” українських військових та виправдати власні злочини РФ під виглядом “правосуддя”.