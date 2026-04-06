Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Герой України Павло Розлач: «Земля належить тому, чиї берці на ній стоять»
Горіть, як Усть-Луга
Горіть, як Усть-Луга
Все погано, але надії немає
нова країнаВсе погано, але надії немає
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
Україна, окупована Угорщиною: чого не розповість Орбан
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
СБУ: на Харківщині затримали керівника регіонального осередку відомої політсили, який займався оборудками
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
Архітектори відмовилися від проєкту відновлення музею Шухевича у Львові
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Фламінго» над Чапаєвськом
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
«Коли до тебе прийдуть росіяни, все, що доведеться робити — вчити ворожий гімн». Розповідь Хом’яка — 19-річної операторки FPV
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Жарт на 1 квітня знову посварив уряд Польщі з президентом
Кампанія про “звірства ЗСУ” триває, ворожі тг-канали поширюють фейкові свідчення, – ЦПД

РФ поширює відео від імені так званого “міжнародного громадського трибуналу зі злочинів українських неонацистів” із “свідченнями” нібито жителя Покровська про розстріл цивільних українськими військовими у листопаді 2024 року.

Кампанія про “звірства ЗСУ” триває, ворожі тг-канали поширюють фейкові свідчення, – ЦПД
Фото: prm.ua

Центр протидії дезінформації фіксує продовження кампанії про “звірства ЗСУ”.

Ворожі телеграм-канали поширюють відео від імені так званого “міжнародного громадського трибуналу зі злочинів українських неонацистів” із “свідченнями” нібито жителя Покровська про розстріл цивільних українськими військовими у листопаді 2024 року.

“Насправді це черговий постановочний фейк. Згаданий трибунал – штучно створена росією структура, покликана створити видимість легітимності пропагандистських звинувачень проти України”, – зазначили у ЦПД. 

Жодних незалежних підтверджень, доказів чи свідків цих подій нема – лише емоційні "свідчення" у російських пропагандистських матеріалах, підкреслили у Центрі.

Мета фейку – дискредитувати ЗСУ на міжнародній арені, створити видимість документування “злочинів” українських військових та виправдати власні злочини РФ під виглядом “правосуддя”.

  • Раніше Центр спростовував фейк росіян про “звірства ЗСУ” у місті Родинське на Донеччині.
Читайте також
