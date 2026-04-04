ЦПД: РФ продовжує системно мілітаризувати дітей на ТОТ для участі у війні проти України

Росія системно мілітаризує дітей на тимчасово окупованих територіях для залучення їх до війни проти України й формування повної лояльності до Кремля.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

На ТОТ Херсонщини ворог розгорнув кампанію з підготовки старшокласників до служби у ЗС РФ через організацію "Центр спортивного та військово-патріотичного виховання "Воїн", яка внесена до санкційного списку War and Sanctions за участь у викраденнях та перевихованні дітей з ТОТ.

Навчання для підлітків проводять переважно російські військовослужбовці та учасники так званої "СВО". Заняття відбуваються як на території рф, так і на ТОТ у школах та літніх таборах через військово-патріотичні ігри, пілотування БпЛА та реконструкції "історичних" боїв.

Водночас дітей цілеспрямовано відмовляють від продовження навчання у ВНЗ, прищеплюючи ідею одразу після школи укладати армійський контракт.

"Окупанти насильно перетворюють дітей на мілітарний ресурс, нав’язуючи війну як норму, руйнуючи їхню українську ідентичність та формуючи ненависть до України", – наголошують у ЦПД.

На тимчасово окупованій території Херсонської області російські загарбники продовжують мілітаризацію дітей через військово-патріотичну гру "Зарниця 2.0".