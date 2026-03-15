Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
ГоловнаСуспільствоВійна

На окупованій території Запорізької області росіяни викрадають людей для мобілізації

У разі відмови людям погрожують відкриттям кримінальних справ, тривалими перевірками або затриманням.

На окупованій території Запорізької області росіяни викрадають людей для мобілізації

На окупованій території Запорізької області росіяни активізували примусову мобілізацію місцевого населення. 

Про це повідомили у Центрі національного спротиву.

У Бердянську російські силові структури затримують чоловіків під час перевірок документів або просто на вулицях.

Після затримання людей доставляють до так званих “комендатур” або відділків, де на них чинять психологічний тиск і змушують підписувати контракт із міноборони РФ. 

У разі відмови людям погрожують відкриттям кримінальних справ, тривалими перевірками або затриманням.

За інформацією джерел ЦНС, лише за останній тиждень близько 17 чоловіків були змушені підписати контракти, погодившись на це через страх кримінального переслідування.

Зазначається, що таку практику примусу до контрактної служби Росія раніше активно застосовувала на власній території. Тепер окупаційна влада поступово переносить цю схему і на тимчасово окуповані території України.

