РФ атакувала місто Дніпро, відомо про постраждалих

15 березня уранці російські окупанти атакували місто Дніпро. Є пошкодження житлового будинку, також поранено цивільного.
Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.
"Вибуховою хвилею понівечений двоповерховий житловий будинок – там пошкоджені дах та вікна. Зайнялося авто", – ідеться у повідомленні.
Також відомо, що внаслідок ворожого удару 73-річний чоловік дістав поранень.
Медики надають йому усю необхідну допомогу.
- Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області троє людей дістали поранень. Ворог понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією.