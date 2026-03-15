Глава НБУ - про вилучені Угорщиною кошти Ощадбанку: Розраховуємо, що вантаж повернуть законному власнику
Довічне позбавлення волі присудили мешканці Херсона за державну зраду
Лубінець: всі повернені з полону потребують термінової медичної допомоги
Угорщина висунула Україні триденний ультиматум на відновлення транзиту нафтопроводом “Дружба”
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Суспільство / Війна

РФ атакувала місто Дніпро, відомо про постраждалих

Пошкоджень зазнав двоповерховий житловий будинок.

РФ атакувала місто Дніпро, відомо про постраждалих
Фото: Телеграм / Олександр Ганжа

15 березня уранці російські окупанти атакували місто Дніпро. Є пошкодження житлового будинку, також поранено цивільного.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"Вибуховою хвилею понівечений двоповерховий житловий будинок – там пошкоджені дах та вікна. Зайнялося авто", – ідеться у повідомленні.

Також відомо, що внаслідок ворожого удару 73-річний чоловік дістав поранень.

Медики надають йому усю необхідну допомогу.

  • Унаслідок російських атак по Дніпропетровській області троє людей дістали поранень. Ворог понад 10 разів ворог атакував три райони області безпілотниками та артилерією. 
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies