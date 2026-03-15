НАБУ заявило, що СБУ затримала їхнього співробітника

У Національному антикорупційному бюро заявили, що їхнього співробітника затримала Служба безпеки.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

"Щойно на блокпосту біля в’їзду до м. Суми співробітниками СБУ, які, ймовірно, належать до підрозділу, що перебуває у сфері координації першого заступника Голови СБУ, було безпідставно затримано співробітника НАБУ", - йдеться в повідомленні.

У НАБУ зазначили, що співробітник перебував у місті під час виконання службових повноважень у межах офіційного розслідування.

Серед причин затримання називають той факт, що батьки співробітника мешкають на тимчасово окупованій території.

"Зазначимо, що перед призначенням до НАБУ він пройшов усі необхідні перевірки, зокрема перевірку на поліграфі в Управлінні внутрішнього контролю НАБУ, під час якої, зокрема, перевірялися питання щодо можливих зв’язків або співпраці з представниками держави-агресора чи колабораційними структурами. Такі дії перешкоджають НАБУ здійснювати документування злочину та виконання службових повноважень у межах кримінального провадження", - наголосили в Бюро.

Наразі НАБУ вживає заходів для з’ясування обставин інциденту. Деталі обіцяють повідомити згодом.