Сьогодні, 16 березня, вранці, росіяни атакували Київ понад 30 безпілотниками різних типів із каналами зв’язку.

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат. А видання Defense Express пише, що знайшли ймовірні уламки дронів "Ланцет".

Водночас радник міністра оборони Сергій Бескрестнов сказав, що жоден "Ланцет" до Києва долетіти не здатен.

"Ці БПЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління. Я вважаю що вiрогiдно уламки були навмисно скинуті з «Шахедів» як частина інформаційної спеціальної операції ворога", – написав він у Facebook.

"Дійсно нетипова атака сьогодні була вранці близько 9-ї години, де близько 30+ дронів різних типів були спрямовані на Київщину. Із не дуже хороших новин те, що ці дрони дійсно мають канали зв’язку, наші мережі використовують та інші канали зв’язку. Ворог може ними керувати", – сказав Ігнат.

Ігнат зазначив, що це були безпілотники різних типів, зокрема, розвідувальні, але більшість із них були ударними.

"Противник, звісно, проводить певну модернізацію. Дрони стають менш помітними, їх стає важче подавляти засобами радіоелектронної боротьби", – зауважив речник.

Він розповів, що якщо у 2022 чи 2023 були чотири елементи у антені, то зараз таких елементів 16.

Уламки, які знайшли у центрі Києва, будуть ідентифіковувати та вивчати. На місцях зараз працюють фахівці, які будуть встановлювати, який саме тип був безпілотників застосований цього разу.

"Була інформація про швидкісну ціль, яка нагадувала за параметрами польоту крилату ракету. Поки що інформація не підтверджується – що це було: чи перешкода, чи це була якась хибна ціль, теж встановимо. Поки що немає даних про якісь прильоти чи руйнування щодо цієї цілі", – сказав речник.

Defence Express зауважує, що дальність польоту "Ланцета" зазвичай – це 50 км, але у РФ вже вихвалялись тим, що вже регулярно літають на дальність 90 км, а рекордом є 136 км.