Суспільство / Війна

Росіяни прицільно вдарили по Сумській громаді і поранили там людей

Пошкоджені авто та будинки. 

Сумська область
Фото: Новинарня

Сьогодні,16 березня, російські війська завдали прицільного удару по Сумській громаді. Поранені двоє людей.

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олег Григоров. 

Безпілотник влучив у Зарічному районі Сум. Там під ударом опинилися цивільні автівки. Також пошкоджений двоповерховий житловий будинок.

Попередньо, травмовані двоє людей. Інформацію ще уточнюють. 

На місці працюють усі необхідні служби. Надається допомога постраждалим.

Станом на 11:18 атака тривала, і мешканців закликали перебувати у безпечних місцях.

