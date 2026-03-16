У Чорноморську на Одещині росіяни пошкодили дитячий садок

наслідки російської атаки у Чорноморську

Упродовж доби росіяни атакували Одеську область безпілотниками. Більшість цілей вдалося збити, але є ушкодження інфраструктури. У Чорноморську постраждав дитячий садок.

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер.

«Ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури», – йдеться у його повідомленні.

Зокрема у Чорноморську внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління дитячого садка, а також прилеглих багатоповерхівок. Минулося без постраждалих.

Спеціальні та комунальні служби працюють над усуненням наслідків.