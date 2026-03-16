Війна

У Чорноморську на Одещині росіяни пошкодили дитячий садок

Люди не постраждали. 

наслідки російської атаки у Чорноморську
Фото: Одеська ОВА

Упродовж доби росіяни атакували Одеську область безпілотниками. Більшість цілей вдалося збити, але є ушкодження інфраструктури. У Чорноморську постраждав дитячий садок. 

Про це написав у телеграмі начальник ОВА Олег Кіпер. 

«Ворог знову масовано атакував Одещину ударними безпілотниками. Сили ППО збили більшість ворожих цілей, проте зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури», – йдеться у його повідомленні.

Зокрема у Чорноморську внаслідок атаки пошкоджено фасад та скління дитячого садка, а також прилеглих багатоповерхівок. Минулося без постраждалих. 

Спеціальні та комунальні служби працюють над усуненням наслідків.

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies