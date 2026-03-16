Упродовж дня РФ завдала 25 ударів по Дніпропетровщині, є жертви

На Синельниківщині понівечені школа та пожежна частина.

наслідки атак РФ по Дніпропетровщині
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж 16 березня ворог 25 разів атакував три райони Дніпропетровської області. Росіяни застосували безпілотники, артилерію, авіабомби та ракету.  Є жертви.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

"На Синельниківщині під ударом були Зайцівська, Межівська та Покровська громади. В цілому в районі знищені 16 приватних будинків, ще 35 – пошкоджені. Понівечені школа і пожежна частина. Загинули двоє людей, восьмеро – постраждали", – ідеться у повідомленні

На Нікопольщині агресор поцілив по Нікополю, Покровській, Марганецькій, Мирівській і Червоногригорівській громадах. Пошкоджені інфраструктура, підприємство, школа, АЗС, приватні будинки та літня кухня. 

У Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, горів приватний будинок.

