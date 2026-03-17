Правоохоронці затримали керівника відділу та двох інженерів української проєктної компанії. Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.
За даними слідства, після початку повномасштабної війни вони співпрацювали з російською інжиніринговою компанією.
Слідство вважає, що підозрювані розробляли технічну документацію для реконструкції та відновлення нафтогазової інфраструктури РФ, зокрема об’єктів, пов’язаних із «Газпромом», включно з пошкодженими нафтопереробними заводами.
Комунікацію з російськими замовниками вони вели через месенджери та електронну пошту.
Затримання відбулося 25 лютого 2026 року. Під час обшуків вилучили техніку з документацією та листуванням.
Усім трьом повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.