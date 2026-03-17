За даними слідства, за гроші росіян київські конструктори розробляли проєктну документацію для ремонту технологічних систем та агрегатів на російських НПЗ.

Правоохоронці затримали керівника відділу та двох інженерів української проєктної компанії. Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора.

За даними слідства, після початку повномасштабної війни вони співпрацювали з російською інжиніринговою компанією.

Слідство вважає, що підозрювані розробляли технічну документацію для реконструкції та відновлення нафтогазової інфраструктури РФ, зокрема об’єктів, пов’язаних із «Газпромом», включно з пошкодженими нафтопереробними заводами.

Комунікацію з російськими замовниками вони вели через месенджери та електронну пошту.

Затримання відбулося 25 лютого 2026 року. Під час обшуків вилучили техніку з документацією та листуванням.

Усім трьом повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.