Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
Переконуйте не пацієнта, а лікаря: історія колишньої представниці фарми
ГоловнаСуспільствоВійна

У Києві затримали інженерів за підозрою у допомозі ворогу відновлювати пошкоджені НПЗ в Росії

За даними слідства, за гроші росіян київські конструктори розробляли проєктну документацію для ремонту технологічних систем та агрегатів на російських НПЗ.

Один із підозрюваних інженерів
Фото: СБУ

Правоохоронці затримали керівника відділу та двох інженерів української проєктної компанії. Про це повідомляє СБУ та Офіс генпрокурора. 

За даними слідства, після початку повномасштабної війни вони співпрацювали з російською інжиніринговою компанією.

Слідство вважає, що підозрювані розробляли технічну документацію для реконструкції та відновлення нафтогазової інфраструктури РФ, зокрема об’єктів, пов’язаних із «Газпромом», включно з пошкодженими нафтопереробними заводами.

Комунікацію з російськими замовниками вони вели через месенджери та електронну пошту.

Затримання відбулося 25 лютого 2026 року. Під час обшуків вилучили техніку з документацією та листуванням.

Усім трьом повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Суд обрав запобіжний захід — тримання під вартою.

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies