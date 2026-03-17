У ЦПД попереджають про російську пропаганду через театральну програму для акторів з країн БРІКС

Одним з організаторів програми є “Россотруднічество”, а її фінансування відбувається, зокрема, за рахунок фонду президентських грантів.

У Центрі протидії дезінформації попереджають про спроби російської пропаганди через театральну програму стажування для молодих акторів з країн блоку БРІКС.

Зазначається, що у Москві оголосили набір іноземних учасників на стажування з театрального мистецтва. До участі запрошують студентів театральних і кіношкіл та молодих акторів із країн БРІКС+.

Офіційно проєкт подається як культурно-освітня ініціатива. “Проте на практиці подібні програми є частиною державної політики Росії з просування свого впливу за кордоном через культуру. На це вказує присутність серед організаторів “Россотруднічества” – держструктури, яка займається просуванням російського впливу за кордоном, а також те, що фінансування програми відбувається, зокрема, за рахунок фонду президентських грантів РФ”, – йдеться у повідомленні ЦПД.

У Центрі підкреслюють, що театр для Росії є важливим інструментом так званої м’якої сили. Через цю сферу кремль активно намагається формувати позитивний образ Росії за кордоном.

Участь у таких програмах дозволяє Росії створювати мережі лояльних контактів у культурному середовищі інших країн. Таким чином стажування для іноземних акторів може стати інструментом пропаганди, спрямованим на розширення російського впливу у світі.