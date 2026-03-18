Зеленський закликав Трампа і Стармера "перезавантажити відносини"

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC розповів, що прагне "перезавантаження" відносин Дональда Трампа і Кіра Стармера. Глава держави пояснив, що між західними лідерами не має бути розбрату на тлі російської агресії.

Трамп критикує Стармера за відмову приєднатися до війни в Ірані і підтримати дії США на Близькому Сході. В останніх коментарях на цю тему господар Білого дому назвав британського прем'єра "зовсім не Вінстоном Черчіллем" і висловив розчарування ним.

На думку Зеленського, обом політикам варто зустрітися і відновити "спільну позицію". Президент також висловив побоювання, що війна проти Ірану матиме вкрай негативні наслідки для мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, які постійно переносяться.

Зеленський підкреслив, що авторитарні системи в Росії та Ірані базуються на ненависті і саме тому стали партнерами по зброї. Цивілізований світ "не може допустити, щоб режим ненависті загрожував Європі або нашим партнерам і щось виграв".