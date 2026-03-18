Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Зеленський закликав Трампа і Стармера "перезавантажити відносини"

Президент має погане передчуття щодо впливу війни в Ірані на мирні переговори.

Зеленський закликав Трампа і Стармера "перезавантажити відносини"
Володимир Зеленський
Фото: Скриншот відео

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю BBC розповів, що прагне "перезавантаження" відносин Дональда Трампа і Кіра Стармера. Глава держави пояснив, що між західними лідерами не має бути розбрату на тлі російської агресії. 

Трамп критикує Стармера за відмову приєднатися до війни в Ірані і підтримати дії США на Близькому Сході. В останніх коментарях на цю тему господар Білого дому назвав британського прем'єра "зовсім не Вінстоном Черчіллем" і висловив розчарування ним.

На думку Зеленського, обом політикам варто зустрітися і відновити "спільну позицію". Президент також висловив побоювання, що війна проти Ірану матиме вкрай негативні наслідки для мирних переговорів щодо завершення війни в Україні, які постійно переносяться.

Зеленський підкреслив, що авторитарні системи в Росії та Ірані базуються на ненависті і саме тому стали партнерами по зброї. Цивілізований світ "не може допустити, щоб режим ненависті загрожував Європі або нашим партнерам і щось виграв". 

 

