В Ізраїлі внаслідок іранського обстрілу загинули двоє людей

Іран випустив по центру країни балістичні ракети.

Фото: EPA/UPG

В ізраїльському місті Рамат Ган поблизу Тель-Авіва внаслідок балістичної атаки Ірану загинули двоє людей, які отримали численні травми шрапнеллю.

Як пише CNN, спецлужби, які прибули на місце удару, констатували смерть чоловіка та жінки.

Камери світових ЗМІ зафіксували в небі над центральним Ізраїлем сліди касетних боєприпасів. Руйнувань зазнали міста Петах Тіква, Рош-Хаайін, Бені Брак та Кафр Касім. У Тель-Авіві пошкоджена будівля залізничної станції Савідор.

Балістичні та дронові атаки на ізраїльські міста відбуваються щоночі. Минулий масований обстріл півночі країни призвів до травмування 30 людей.

 

