Іран підтвердив смерть секретаря Ради національної безпеки Алі Ларіджані

Іран підтвердив смерть Алі Ларіджані , керівника національної безпеки Ісламської Республіки та ключової фігури в її керівництві, після вбивства Хаменеї.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на іранське інформагентство Tasnim.
Вища рада національної безпеки, яку очолював Ларіджані, визнала його смерть у заяві, не надаючи деталей. У заяві йдеться, що його вбили разом зі своїм сином Мортезою.
Як пише Bloomberg, Ларіджані — найгучніша смерть в Ірані з часу авіаудару, в результаті якого 28 лютого, загинув колишній Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та низка інших високопоставлених чиновників і військових командирів. Його вбивство, ймовірно, загострить питання щодо керівництва, яке залишилося в Ірані, та перспектив будь-якої угоди, спрямованої на завершення війни.
Удар стався через день після того, як Ларіджані опублікував заяву, в якій розкритикував країни Перської затоки за непідтримку Ірану та приєднання до США та Ізраїлю.
- Ізраїль, який називає Ларіджані фактичним лідером Ірану, раніше заявив, що «ліквідував» його під час нічного рейду, в результаті якого також загинув командир воєнізованого підрозділу «Басідж». Смерть командира «Басідж» раніше підтвердив Корпус вартових ісламської революції.