Іран підтвердив смерть секретаря Ради національної безпеки Алі Ларіджані

Іран підтвердив смерть Алі Ларіджані , керівника національної безпеки Ісламської Республіки та ключової фігури в її керівництві, після вбивства Хаменеї.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на іранське інформагентство Tasnim.

Вища рада національної безпеки, яку очолював Ларіджані, визнала його смерть у заяві, не надаючи деталей. У заяві йдеться, що його вбили разом зі своїм сином Мортезою.

Як пише Bloomberg, Ларіджані — найгучніша смерть в Ірані з часу авіаудару, в результаті якого 28 лютого, загинув колишній Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та низка інших високопоставлених чиновників і військових командирів. Його вбивство, ймовірно, загострить питання щодо керівництва, яке залишилося в Ірані, та перспектив будь-якої угоди, спрямованої на завершення війни.

Удар стався через день після того, як Ларіджані опублікував заяву, в якій розкритикував країни Перської затоки за непідтримку Ірану та приєднання до США та Ізраїлю.