Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Спецпризначенці ГУР уразили два військові кораблі росіян
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
Зеленський анонсував 1500 грн доплати пенсіонерам і кешбек за купівлю пального для авто
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
У "делегації" Угорщини виявилося на одну людину менше через страх мобілізації
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Битва за протоку: Іран втрачає флот, але тримає світ у заручниках
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Віталій Манський: “Обходити дражливі теми про війну в документальному кіно - не найкраще рішення”
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Командувач СБС «Мадяр» виступив проти фізичного тиску на військових та ухилення від закону
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Угорщина будує новий трубопровід для нафтопродуктів зі Словаччиною
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Сліпота і параліч ППО і флоту РФ
Іран підтвердив смерть секретаря Ради національної безпеки Алі Ларіджані

У заяві ВРНБ йдеться, що його вбили разом з сином.

Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані
Фото: EPA/UPG

Іран підтвердив смерть Алі Ларіджані , керівника національної безпеки Ісламської Республіки та ключової фігури в її керівництві, після вбивства Хаменеї.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на іранське інформагентство Tasnim.

Вища рада національної безпеки, яку очолював Ларіджані, визнала його смерть у заяві, не надаючи деталей. У заяві йдеться, що його вбили разом зі своїм сином Мортезою.

Як пише Bloomberg, Ларіджані — найгучніша смерть в Ірані з часу авіаудару, в результаті якого 28 лютого, загинув колишній Верховний лідер аятола Алі Хаменеї та низка інших високопоставлених чиновників і військових командирів. Його вбивство, ймовірно, загострить питання щодо керівництва, яке залишилося в Ірані, та перспектив будь-якої угоди, спрямованої на завершення війни.

Удар стався через день після того, як Ларіджані опублікував заяву, в якій розкритикував країни Перської затоки за непідтримку Ірану та приєднання до США та Ізраїлю.

  •  Ізраїль, який називає Ларіджані фактичним лідером Ірану, раніше  заявив, що «ліквідував» його під час нічного рейду, в результаті якого також загинув командир воєнізованого підрозділу «Басідж». Смерть командира «Басідж» раніше підтвердив Корпус вартових ісламської революції.
Читайте також
