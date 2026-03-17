​Зеленський: Україна відправила на Близький Схід 201 військового експерта з протидії дронам

На Близькому Сході перебуває 201 український військовий експерт для допомоги у відбитті дронових атак.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Великобританії.

"Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького сходу на Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це - військові експерти, експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів "Шахед"", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українські спеціалісти вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівський Аравії та прямують до Кувейту.

"Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами – угоди вже укладено", - сказав президент.