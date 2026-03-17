Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
Високоточний демонтаж: ATACMS і Storm Shadow знищили секретний хаб «Шахедів» у ДАП
ГоловнаСвіт

​Зеленський: Україна відправила на Близький Схід 201 військового експерта з протидії дронам

Українські спеціалісти вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівський Аравії та прямують до Кувейту. 

​Зеленський: Україна відправила на Близький Схід 201 військового експерта з протидії дронам
Фото: Скриншот відео

На Близькому Сході перебуває 201 український військовий експерт для допомоги у відбитті дронових атак.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Великобританії. 

"Наразі перебуває 201 українець у регіоні Близького сходу на Перської затоки. Ще 34 готові до розгортання. Це -  військові експерти, експерти, які знають, як захищатися, як допомогти від дронів "Шахед"", - сказав він.

Зеленський зазначив, що українські спеціалісти вже знаходяться в Еміратах, Катарі, Саудівський Аравії та прямують до Кувейту. 

"Ми співпрацюємо з кількома іншими країнами – угоди вже укладено", - сказав президент. 

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies