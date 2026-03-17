Зеленський прибув до Лондона. Заплановано зустрічі з королем, Стармером та Рютте, а також виступ у парламенті (доповнено)

З Рютте ввечері буде окрема зустріч, окрім тристороннього формату зі Стармером.

Зеленський прибув до Лондона. Заплановано зустрічі з королем, Стармером та Рютте, а також виступ у парламенті (доповнено)
Президент України Володимир Зеленський щойно прибув до Лондона, повідомив журналістам його прессекретар Сергій Никифоров. 

Він розпочне візит із зустрічі з Королем Чарльзом ІІІ о 16:00 за київським часом у Букінгемському палаці.

Приблизно о 16:40 Володимир Зеленський прибуде на «10 Downing Street». З Прем’єр-міністром Стармером буде спочатку двостороння зустріч, потім тристороння з Генсеком НАТО Рютте. З Рютте ввечері також буде окрема зустріч.

Приблизно о 18:25 буде виступ президента України перед членами парламенту Великої Британії.

Доповнено. Згодом Зеленський повідомив, що "наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя".

