З Рютте ввечері буде окрема зустріч, окрім тристороннього формату зі Стармером.

Президент України Володимир Зеленський щойно прибув до Лондона, повідомив журналістам його прессекретар Сергій Никифоров.

Він розпочне візит із зустрічі з Королем Чарльзом ІІІ о 16:00 за київським часом у Букінгемському палаці.

Приблизно о 16:40 Володимир Зеленський прибуде на «10 Downing Street». З Прем’єр-міністром Стармером буде спочатку двостороння зустріч, потім тристороння з Генсеком НАТО Рютте. З Рютте ввечері також буде окрема зустріч.

Приблизно о 18:25 буде виступ президента України перед членами парламенту Великої Британії.

Доповнено. Згодом Зеленський повідомив, що "наші пріоритети чіткі: більше безпеки й можливостей для України. Я дякую Великій Британії за допомогу та партнерство в захисті життя".