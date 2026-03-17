Зеленський відповів на погрози Ірану: ми не боїмося, чули багато подібного

Допомога в ППО не є наступальними операціями, наголосив він.

Президент України Володимир Зеленський відповів на погрози іранського режиму стосовно визнання країни ворогом за допомогу Ізраїлю. У дописі в X, написаному перською мовою, він сказав, що в іранських заявах немає нічого нового.

Протягом років повномасштабної війни він чув багато схожих заяв. Що для України важливо – то це те, що США і лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу з перехоплювачами БпЛА.

"Вони звернулися до нас, щоб використати наш досвід у сфері протиповітряної оборони. Протиповітряна оборона не означає наступальні можливості. Ось чому я сказав, що ми готові надати цей досвід і ці оборонні системи. Ми не боїмося таких заяв. Протягом останніх чотирьох років, а фактично протягом останніх 12 років, ми чуємо подібні заяви щодня. Для нас це не є чимось новим", – сказав Володимир Зеленський.

Контекст

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу подав до України запит щодо проведення переговорів із президентом Володимиром Зеленським. Ізраїльський запит зроблено на тлі значного досвіду України у перехопленні іранських безпілотників і з наміром налагодити ізраїльсько-українську співпрацю з цього питання.

Ще до того голова комітету з національної безпеки парламенту Ірану Ібрагім Азізі заявив, що Україна стала “законною ціллю” для атак через її допомогу "ізраїльському режиму".

Володимир Зеленський звертав увагу, що перші удари дронами “шахед” по Україні проводили не росіяни, а іранці – поки вчили ними користуватися окупантів. Іран продавав росіянам зброю і допомагав у навчанні її армії.