ГоловнаСвіт

На Кубі оголосили про повний енергетичний колапс

Без електроенергії залишились понад 10 мільйонів мешканців.

На Кубі оголосили про повний енергетичний колапс
Фото: EPA/UPG

16 березня електрична мережа Куби зазнала повного колапсу.

Про це повідомляє CNN з посиланням на повідомлення енергетичного оператора країни.

Це стало першим загальнонаціональним відключенням з тих пір, як США фактично перекрили постачання нафти на Кубу.

За словами державного оператора, тривають зусилля для відновлення електропостачання на острові.

За даними видання, впродовж останніх кількох років часто повідомлялося про відключення електроенергії по всій країні. Кубинські чиновники пояснювали це економічними санкціями США, хоча критики також звинувачували у відключеннях брак інвестицій у нестабільну систему генерації острова.

Як повідомляє CNN, за словами чиновників, фактична блокада поставок палива погіршила енергетичну кризу в країні, спричинивши періодичні відключення електроенергії, нормування медикаментів та зменшення туризму. Ціни на пальне зросли настільки, що на неофіційному ринку заправка бака автомобіля може коштувати до 300 доларів.

  • За декілька днів до цього президент Куби заявив, що критична ситуація в країні пов’язана з «енергетичною блокадою», запровадженою США. Він додав, що влада заздалегідь готувалася до такої ситуації, але наголосив, що протягом трьох місяців у країну не надходило паливо. За його словами, особливо постраждала система охорони здоров’я.
﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies