Стармер відкинув вимогу Трампа надіслати британські військові кораблі в Ормузьку протоку

Два лідери поспілкувалися телефоном після того, як американський президент попросив допомоги з розблокуванням Ормузької протоки, яку намагається перекрити Іран.

Лондон не готовий погодитися на вимоги США надіслати кораблі для захисту нафтових танкерів від іранських атак в Ормузькій протоці.

Про прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив президенту США Дональду Трампу, пише Daily Mail.

Даунінг-стріт повідомила, що Стармер і Трамп “обговорили важливість повторного відкриття протоки, щоб припинити порушення світового судноплавства, яке призводить до зростання витрат у всьому світі”.

Видання зазначає, що в неділю Іран попередив про удари у відповідь по Великій Британії. Відтак станом на зараз планів щодо супроводу заблокованих танкерів британськими військовими кораблями немає. Натомість британський уряд пропонує безпілотники для пошуку мін та ракети-перехоплювачі – як частину міжнародних зусиль із відновлення судноплавства на маршруті.

У суботу Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Китай мають направити кораблі в цей район, щоб протоці більше не загрожував Іран, чий режим після загибелі керівництва повністю втратив керованість.