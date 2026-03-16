Стармер відкинув вимогу Трампа надіслати британські військові кораблі в Ормузьку протоку

Лондон не готовий погодитися на вимоги США надіслати кораблі для захисту нафтових танкерів від іранських атак в Ормузькій протоці.
Про прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив президенту США Дональду Трампу, пише Daily Mail.
Два лідери поспілкувалися телефоном після того, як Трамп попросив допомоги з розблокуванням Ормузької протоки, яку намагається перекрити Іран.
Даунінг-стріт повідомила, що Стармер і Трамп “обговорили важливість повторного відкриття протоки, щоб припинити порушення світового судноплавства, яке призводить до зростання витрат у всьому світі”.
Видання зазначає, що в неділю Іран попередив про удари у відповідь по Великій Британії. Відтак станом на зараз планів щодо супроводу заблокованих танкерів британськими військовими кораблями немає. Натомість британський уряд пропонує безпілотники для пошуку мін та ракети-перехоплювачі – як частину міжнародних зусиль із відновлення судноплавства на маршруті.
У суботу Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Китай мають направити кораблі в цей район, щоб протоці більше не загрожував Іран, чий режим після загибелі керівництва повністю втратив керованість.
- Міністр закордонних справ Йоганн Вадефул заявив, що Німеччина не братиме участі в потенційних міжнародних військових зусиллях щодо захисту комерційних суден в Ормузькій протоці. Він наголосив, що Берлін не має наміру втручатися у війну з Іраном.