BBC: Іран вживає заходів для запобігання антиурядовим протестам

Іран вживає заходів для запобігання антиурядовим протестам: на вулицях столиці з'являються контрольно-пропускні пункти, обмежується доступ до Інтернету, а мешканцям надсилаються масові текстові попередження.

Про це повідомляє BBC.

У Тегерані люди розповідають виданню про нові контрольно-пропускні пункти безпеки у всьому місті, де, за їхніми словами, мешканців зупиняють та обшукують.

Відомо, що частину блокпостів перенесли під пішохідні мости та в дорожні тунелі, оскільки відкриті КПП на автошляхах зазнали ударів безпілотників.

За інформацією ультраконсервативного агентства Fars, 11 березня внаслідок ізраїльських ударів по чотирьох блокпостах у Тегерані загинули іранські силовики. Згідно з даними Fars, неофіційні підрахунки свідчать про загибель близько 10 силовиків унаслідок ударів у чотирьох районах столиці.

Зазначимо, що агентство Human Rights Activists News Agency (Hrana), що базується в США, підтвердило вбивство щонайменше 7000 цивільних жителів під час протестів.

За використання Starlink – два роки за гратами

BBC пише, що іранська поліція здійснила арешт в південній провінції Фарс за нібито створення мережі для продажу "нефільтрованого" інтернету через Starlink.

Використання Starlink в Ірані карається позбавленням волі на строк до двох років, і, як повідомляється, влада шукає антени cупутникової платформи, щоб перешкодити людям підключатися до інтернету.

Речник уряду Фатеме Мохаджерані 10 березня заявила, що влада працює над відновленням доступу до Інтернету “для тих, хто може транслювати голос країни у світ”.

Наразі тарифи на доступ до Інтернету, що продаються в месенджері Telegram, становлять близько 6 доларів за 1 гігабайт даних – це висока ціна в країні, де середня місячна зарплата оцінюється від 200 до 300 доларів.