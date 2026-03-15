Україна передала США перехоплювачі дронів для Близького Сходу, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна на Близькому Сході носить переважно повітряний характер, тому Україна надала США перехоплювачі дронів.

Про це він розповів в інтерв'ю CNN.

"Війна на Близькому Сході – це не наземна війна, а повітряна. Тому їм потрібна велика кількість систем протиповітряної оборони. Сполучені Штати, звісно, використовують свою авіацію, але, щоб закрити небо, ми надали те, що мали. Я маю на увазі значну експертизу", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що в арсеналі США є багато інших ефективних засобів, але цього немає.

"Саме тому їм потрібні перехоплювачі дронів. Це наше нове технологічне ноу-хау. І країни Близького Сходу звернулися до нас саме по це", - сказав Зеленський.

Президент додав, що країни Близького Сходу та американські бази в регіоні мають бути краще захищені.