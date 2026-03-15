У Казахстані триває конституційний референдум. Голосують за реформу парламенту

Явка виборців вже становить майже 52%

Фото: EPA/UPG

У Казахстані – найбільшому експортері енергоносіїв Центральної Азії – триває референдум щодо змін до Конституції. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що президент Касим-Жомарт Токаєв продовжує перебудову політичної системи країни, яку він хоче завершити до закінчення терміну його повноважень у 2029 році.

Виборців просять підтримати зміни, які включають заміну чинного двопалатного парламенту єдиною палатою законодавців та створення посади віцепрезидента, який замінить главу держави у разі дострокового звільнення посади глави держави

Явка вже становить майже 52% – це поріг, необхідний для того, щоб референдум був юридично дійсним.

Якщо конституційні поправки будуть схвалені, Казахстан проведе нові парламентські вибори, оскільки існуючий законодавчий орган припинить свою роботу до 1 липня. 

Виборча комісія має оголосити попередні результати в понеділок.

  • Ексголова Сенату Токаєв отримав президентську посаду у 2019 році від багаторічного правителя Нурсултана Назарбаєва, який пішов у відставку достроково. Після цього Токаєв призначив позачергові вибори, щоб підтвердити свої повноваження.
