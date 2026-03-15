FT: Мирні переговори щодо України "під загрозою" через втрату інтересу США на тлі війни в Ірані

В ЄС вважають, що переговорний процес фактично перебуває у "небезпечній зоні".

Мирні переговори між Україною та Росією за посередництва США, опинилися під загрозою через зміну пріоритетів Вашингтона. Заплановані раунди переговорів відклали, пише Financial Times.

За інформацією європейських дипломатів, які беруть участь у переговорах з Україною, війна США з Іраном відволікає увагу Дональда Трампа від мирного врегулювання в Україні, одночасно надаючи Росії економічну вигоду.

Через зростання цін на нафту та призупинення деяких санкцій США Кремль отримує додаткові доходи до 150 млн доларів на день. Також постачання американського озброєння для України сповільнилося, оскільки пріоритети Вашингтона зміщені на Близький Схід.

"Це точно проблема, оскільки йдеться про конкуренцію за одні й ті ж ресурси одночасно на Близькому Сході та в Україні", – сказала Висока дипломатка ЄС Кая Каллас.

Попередній раунд тристоронніх переговорів відбувся 17–18 лютого у Женеві, а заплановані на 5 березня переговори в Абу-Дабі відклали через удари США та Ізраїлю по Ірану. Нова дата переговорів поки що невідома.

Європейські дипломати зауважують, що Росія не виявляє готовності до компромісу, а переговори "вичерпують себе".

Один із дипломатів ЄС зазначив, що переговорний процес фактично перебуває у "небезпечній зоні": "Близький Схід серйозно переорієнтував політичну увагу з України. Для нас і для України це катастрофа".

"Я не думаю, що росіяни хочуть знову вести переговори найближчим часом. Тому що говорити нема про що", – сказав один з учасників неофіційних переговорів.

Як повідомляють джерела FT, представники Кремля фактично відмовилися від пропозицій Європи, РФ вважає, що Європа робить помилку, переконуючи Україну продовжувати війну.

Також, джерела видання зазначають, що адміністрація Дональда Трампа намагається виступати нейтральним посередником. США прагнуть сприяти завершенню конфлікту, але не надто наполягають на конкретних умовах, при цьому уникнувши нових санкцій проти російської нафтогалузі.

Як зазначає представник України, "нічого не змінилося" у переговорах із Росією: "Перешкоди залишаються ті ж самі, Путін не зацікавлений у результаті – він зацікавлений лише у переговорах, бо це дозволяє уникнути санкцій від Трампа".