У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили важливі об’єкти військової логістики окупантів, а також райони зосередження живої сили ЗС РФ.
Про це інформує Генштаб ЗСУ.
Зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу н.п. Осіпенко на ТОТ Запорізької області, а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська.
Також ЗСУ завдали уражень по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині і в районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.
Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.
- У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е "Противник" та 73Е6 "Пароль" у районі Лібкнехтівки у тичасово окупованому українському Криму.