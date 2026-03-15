У ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили важливі об’єкти військової логістики окупантів, а також райони зосередження живої сили ЗС РФ.

Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Зафіксовано ураження складу матеріально-технічного забезпечення поблизу н.п. Осіпенко на ТОТ Запорізької області, а також складу зберігання БпЛА у районі Приморська.

Також ЗСУ завдали уражень по районах зосередження живої сили окупантів неподалік Куп’янська Харківської області, Шахового, Удачного та Покровська на Донеччині і в районі Петрівки на ТОТ Херсонської області.

Масштаби завданих збитків та втрати ворога уточнюються.